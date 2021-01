Wintereinbruch im Luftkurort Tambach-Dietharz

Marko Heer vom Tambach-Dietharzer Taxi- und Fuhrbetrieb Stötzer hilft spontan, die Hauptstraße so weit frei zu halten, dass an liegengebliebenen Lkw vorbei gefahren werden kann.

Tambach-Dietharz Schneemassen werden in Tambach-Dietharz auf dem Festplatz am Kurpark gebracht. Es bereitet viel Mühe, Straßen und Wege freizuhalten.

Der Wintereinbruch in Tambach-Dietharz rief am Dienstag von den frühen Morgenstunden an die Mitarbeiter des Bauhofes auf den Plan. Mit Multicar und Kleintraktoren, an Bushaltestellen und Recyclingtonnen-Stellplätzen auch per Hand, schoben sie Schnee weg und streuten die Wege.

Auch die Einwohner hatten viel zu tun, Wege und Einfahrten vor ihren Häusern vom Schnee zu befreien. Anke Häsler, die Auf dem Hög im Luftkurort wohnt und Mitarbeiterin des Taxi- und Fuhrunternehmens Stötzer ist, berichtet von mannshohen Bergen, die zu schaufeln gewesen seien.

Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes schieben seit den frühen Morgenstunden die Gehwege wieder frei. Foto: Peter Riecke

Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes schieben seit den frühen Morgenstunden Gehwege frei. Foto: Peter Riecke

Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Die Hauptstraße in Tambach-Dietharz wird so gut es geht freigeschoben. Foto: Peter Riecke

Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Vorbeischlängeln auf der Hauptstraße an einem Sattelauflieger-Lastzug, der vorerst nicht weiter kommt. Foto: Peter Riecke



Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Um über den Nesselberg zu kommen, legt ein Lastzugfahrer aus Tschechien Schneeketten auf. Foto: Peter Riecke

Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Lkw-Fahrer legten Schneeketten an die Räder der Antriebsachse. Foto: Peter Riecke

Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Frei, aber nicht sehr griffig war die Straße von Tambach-Dietharz über den Rennsteig dann am Dienstagnachmittag. Foto: Peter Riecke

Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Am Ortseingang staute sich zeitweilig der Verkehr, da auf der stark frequentierten Durchfahrtsstraße Lkw warteten. Foto: Peter Riecke



Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Ein kleiner Teil der Parkplätze an der Neuen Ausspanne blieb zugeschneit. Foto: Peter Riecke

Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Bis in die späten Nachmittagsstunden schaufelten Anwohner Ein- und Ausfahrten und Gehwege frei. Hier ist Michael Garke in Aktion. Foto: Peter Riecke

Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Bis in die späten Nachmittagsstunden schaufelten Anwohner Ein- und Ausfahrten frei. Der Schnee türmt sich hier an der Schmalkalder Straße. Foto: Peter Riecke

Neuschnee für Tambach-Dietharz und Umgebung Der Winterdienst rückte auch am spätern Nachmittag wieder aus, hier über die Bundesstraße 247. Foto: Peter Riecke



Der Taxibetrieb besitzt auch einen Teleskoplader, der mit einen beweglichen Schiebeschild ausgestattet werden kann und normalerweise im privaten Auftrag für Firmen arbeitet. Doch am Dienstag setzte Marko Heer seine Technik auch ein, die Befahrbarkeit der Hauptstraße im Ort zu verbessern. Denn da viele Lastkraftwagen nicht mehr bergauf fahren konnten und stehen blieben, sollte die Straße zumindest so weit frei sein, dass zwei Lkw aneinander vorbei kommen.

Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) betonte, man helfe sich in solchen Situationen meist schnell und unbürokratisch, auch wenn es für den Winterdienst nicht immer einfach sei, es allen recht zu machen. Im Verlauf des Tages hatten auch mehrfach Lastkraftwagen quer gestanden.

Den Winterdienst gewährleistet die Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co KG (TSI) im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau- und Verkehr. Der Freistaat ist allerdings das einzige Bundesland, in dem der Winterdienst privatisiert ist. Deshalb beauftragen die Kommunen innerörtlich selbst. TSI ist bis in die Ortslage Tambach-Dietharz beauftragt. Über den Nesselberg hat dann aktuell die Spedition Spengler aus Meiningen den Auftrag.

Aus der Firma TSI hieß es sinngemäß, man sein froh, wenn die Fahrer gerade der schweren Sattelauflieger mit viel Gewicht hinter der angetriebenen Achse rechts ran fahren, bis der Winterdienst durchgefahren ist.

In Tambach-Dietharz hat nun der Schneefall nachgelassen. Am Mittwoch werden die Schneemassen, die Straßen und Weg verengen, im Kurpark abgelagert.