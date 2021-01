Wintermärchen am Rennsteig

Der Thüringer Wald am Rennsteig im Ilm-Kreis ist zurzeit ein Wintermärchen. Da leckt sich jeder Wintersportfan die Finger, da freuen sich Familien aus dem Flachland auf das Rodeln mit Kindern und Enkeln, da schnurren die Langläufer aller Altersklassen durch die zauberhafte Landschaft. In normalen Zeiten würden davon auch Liftbetreiber, Hotels und Pensionen, Gaststätten und Cafés in der Region profitieren. Aber die Zeiten sind wegen Corona nicht normal.

So warnten die Behörden sogar vom Ausflug in den schneereichen Winterwald, kündigten für das Wochenende verschärfte Kontrollen an, schottete sich Oberhof zum Zuschauer freien Biathlon-Weltcup sogar vollständig vor Tagestouristen ab. Dennoch sah man am Samstag auf dem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofes Rennsteig bei Frauenwald Autokennzeichen aus Gotha, Jena, Erfurt, Weimar, Leipzig, Hildburghausen und Sömmerda.

Bernhard Schneider schnallt gegen 10 Uhr mit seinen zwei Enkeln und der Tochter die Ski an. Er kommt aus dem nahen Stützerbach, ist aber auch gern bei Schmiedefeld am Eisenberg und Finsterberg in der Spur. Der 58-Jährige fällt schon allein mit seiner Sportbekleidung auf. Kein Wunder, er ist zehnfacher Weltmeister, stand 39 Mal auf dem Podest und ist 42-facher Deutscher Meister bei den Senioren im Skilanglauf, wo er für die Technische Universität startet. Sein derzeitiges Trainingspensum bis mal wieder ein Wettkampf ansteht, liegt bei 15 bis 25 Kilometern am Tag.

45 geöffnete Loipen gemeldet

"Frauenwald ist ein wahres Wintermärchen: schneesicher und mit einem großen Angebot: rund 30 Kilometer gespurte Loipen und Skiwanderwege sowie Ski-und Rodelspaß", verspricht der Regionalverbund Thüringer Wald auf seiner Homepage, wo er den Wintersportbericht aktualisiert bekannt gibt. Für Thüringen sind ihm bisher 45 geöffnete Loipen, 67 Skiwanderwege, 51 Winterwanderwege und 28 Rodelhänge von den Kommunen gemeldet worden. Wer da nicht auf seine Kosten und Winterfreuden kommt, ist selber schuld.

Emilia und Robin sind aus Schleusingen zu ihrem Lieblingsplatz nach Frauenwald gekommen. Sie finden hier in der Loipe dennoch ihre Ruhe, da es sich im Wald gut verteilen würde. Am Ortseingang von Frauenwald gibt es nicht nur einen gut besuchten, aber nicht überlaufenen Rodelhang, sondern auch einen Imbiss, der am Wochenende von 11 bis 16.30 Uhr geöffnet hat. Der verkauft Bratwürste und Kinderglühwein, beherzigt aber das bestehende Alkoholverbot.

Ilmenau schafft zusätzliche Parkplätze

Die Stadt Ilmenau habe extra für zusätzliche Parkplätze auf einer Wiese gesorgt, allerdings fehle noch die Beschilderung, damit die Skifahrer auch davon etwas mitbekommen, sagt der Verkäufer. Auch die Polizei habe schon auf ihren Kontrollfahrten hier angehalten. Gegen 12 Uhr stehen die Beamten mit einem Fahrzeug an der Dreiherrenstein-Kreuzung. Celine Dulsky und André Steffenhagen gehören zur Einsatzunterstützung der Landespolizeiinspektion Gotha. Sechs Polizeistreifen und zwei Gruppen vom Ordnungsamt sollen an diesem Tag unterwegs gewesen sein, um nach der Einhaltung der Parkregeln und Corona-Regeln zu schauen.

Man habe es bisher nach mahnenden und auffordernden Gesprächen mit einsichtigen Bürgern zu tun gehabt. Klaus Koch von der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau schätzte am Sonntagvormittag ein, dass es am Samstag aufgrund der Kontrollen von Ordnungsämtern und Polizei in den Wintersportgebieten zu keinen Verkehrsbehinderungen gekommen sei, die Parkplätze seien gut ausgelastet gewesen, Bußgelder wegen Verstößen mussten nicht verhängt werden.

Auf dem Rodelhang am Auerhahn bei Stützerbach vergnügen sich Kati und Sohnemann Karli auf dem Schlitten. Die Sömmerdaer waren schon mehrmals hier und finden es super, weil es eben auch so viel Platz rundherum gibt. Zumindest noch auf der Rodelwiese.