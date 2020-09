Winterstein. Die Flugshows der Falknerei am Rennsteig bei Winterstein erhalten in der Coronazeit mehr Zulauf. Familie Schubach betreut 35 Greifvögel.

Was zeichnet Cato, Rasputin, Igor sowie Punky aus? Sie alle zählen zu den heimlichen Stars unter den Greifvögeln in der Falknerei am Rennsteig bei Winterstein. Insbesondere in der Coronazeit zieht es Jung und Alt in die staatlich anerkannte Zooeinrichtung der Familie Schubach. Hier können sie nicht nur die Jäger der Lüfte hautnah erleben, sondern auch selbst in die Rolle eines Falkners schlüpfen.