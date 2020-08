Winterstein: Wegsicherung am Thielberg soll noch in diesem Jahr beginnen

Noch ist der Zustand in der Straße Thielberg westlich der Ortsdurchfahrt in Winterstein wie gewohnt. Die Zufahrt zu einem Dutzend Grundstücken, die später in einem Feldweg endet, ist sehr eng, denn hangseitig senkt sich die Asphaltschicht immer weiter bergab und hat längst große Risse.