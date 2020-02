In der Jüdenstraße 44 befindet sich der Klub Galletti.

Gotha. Zwei Vorträge locken in den Gothaer Klub Galletti.

Wissenswertes von Galapagos und Gadolla in Gotha

Nach Ecuador und auf die Galapagos-Inseln entführt Klaus Liem am Dienstag, 25. Februar, um 14 Uhr die Gäste im Klub Galletti mit einem Bildervortrag. Er zeigt fotografische Höhepunkte der Herzregion des Äquators. Wo sich Amazonas-Dschungel und Andenhochland vereinen, gibt es demnach die artenreichste Flora und Fauna der Welt. Aber auch kulinarische Vielfalt, die Ruinen der Inka-Stadt Ingapirca und die Hauptstadt Quito seien sehenswert. Die Anden als längste Gebirgskette der Erde teilen das Land in verschiedene Klima- und Bevölkerungszonen. Mitglieder der Volkssolidarität zahlen für den Besuch des Vortrags zwei Euro, Nicht-Mitglieder drei Euro.

Am Donnerstag, 27. Februar, um 15 Uhr referieren Helga Raschke und weitere Historiker im Klub Galletti über „Thüringen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges“. Entscheidend in dieser Zeit war das Handeln von Oberstleutnant Josef Ritter von Gadolla, der gegen den Befehl, die Stadt bis zum letzten Mann zu verteidigen, weiße Fahnen hissen ließ und dafür hingerichtet wurde. Hierfür ist der Eintritt frei.