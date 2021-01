Wo Tannen fliegen lernen

„Machen Sie sich bereit“, sagt die Stimme mit schwedischem Akzent aus dem Off. Und bereit muss der Mann auch sein, der mit schweren Schritten die Gasse entlang läuft. Links und rechts neben ihm landen ausgemusterte Tannen unsanft auf dem Boden. Es ist Knut-Fest – eine Tradition, die die schwedische Möbelhauskette, deren Werbespot da läuft, nicht erfunden, aber bekannt gemacht hat.

Der Werbespot stammt aus den Neunzigerjahren und wenig später wurde der fliegende Weihnachtsbaum auch in Deutschland zum Trend. Vor allem lokale Vereine nutzten die Veranstaltungsflaute zum Jahresbeginn, um eigene Knut-Feste auszurichten.

Auch im Kreis Gotha fand die Idee Anklang, etwa in Bad Tabarz, Siebleben, oder Tambach-Dietharz, wo Feuerspucker die Bäume anzünden. Das große Feuer macht die winterliche Kälte erträglich und das Fest gesellig. Doch gesellig soll es derzeit nur im engsten Kreis sein, und so muss es in diesem Jahr reichen, die Tannen zur Entsorgung mit Schwung vor die Tür zu stellen.

Für den Mann mit den schweren Schritten geht der Spaziergang übrigens böse aus. Nachdem er sich erfolgreich an den nadeligen Wurfgeschossen vorbeimanövriert hat, bringt ihn das letzte doch zu Fall. Obacht also, wenn Sie dieser Tage spazieren gehen, ob nicht jemand den Weitwurf für das Knut-Fest 2022 übt.