Wo Vereine und Freiwillige im Kreis Gotha zueinanderfinden

Gotha. Die Freiwilligenagentur Gotha ruft zur Registrierung bei Freinet auf.

Vereine, Kommunen und Organisationen in Gotha und Umgebung, die ehrenamtliche Unterstützung benötigen, könnten auf der Internetplattform Freinet fündig werden. Das ist die Online-Datenbank der Freiwilligenagentur Gotha, in der Einsatzstellen für Ehrenämtler gemeldet werden können. Ihr Träger, das Diakoniewerk Gotha, ruft Hilfesuchende zur Registrierung auf.

„Wir wollen mit der Freiwilligendatenbank dazu beitragen, dass Tätigkeitsfelder bekannter werden und Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, davon erfahren“, sagt Johanna Steinhauer vom Diakoniewerk. In der Datenbank werden Aufgaben- und Arbeitsprofil der Organisation aufgenommen und was an ehrenamtlicher Unterstützung gebraucht wird. Die Freiwilligenagentur kann im Idealfall durch eine Registrierung Einsatzstellen und Engagement-Interessierte gleich passend vermitteln.

„Sollte nicht gleich ein Matching stattfinden, so machen wir uns auf die Suche nach dem passenden Gegenstück“, sagt Johanna Steinhauer. Die Angebote und Gesuche im Landkreis Gotha erscheinen zudem auf der Engagement-Plattform der Aktion Mensch, die noch viel mehr Menschen erreicht.

Infos: freiwilligenagentur-gotha.de