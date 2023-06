Wöchentliche kreativ werden in Gotha

Gotha. Ein offener Kunstkurs lädt jeden Mittwoch ins Atelier des Gothaer Vereins Art der Stadt. Am 21. Juni geht es zur Inspiration ins Freie.

Künstlerisches Arbeiten für alle, das ermöglicht der soziokulturelle Theaterverein Art der Stadt in Gotha. Das Arbeiten mit Aquarellfarbe, Buntstifte und Ölfarben vermittelt etwa Jana Wienecke jeden Mittwoch. Der Kurs steht Menschen ab 16 Jahren offen, jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr in den Atelierräumen des Vereins in der zweiten Etage des Kulturhaus Gotha.

Jana Wienecke will Anregungen geben, keine Rezepte für das Malen. Sie sieht sich als „Ideenhervorruferin“, macht Vorschläge und lässt jedem die Freiheit für das eigene Arbeiten. Gearbeitet wird meistens im Atelier des Art der Stadt, am 21. Juni geht es jedoch ins Freie. Geplant ist eine Exkursion zur Orangerie und in den Schlosspark, sofern es das Wetter ermöglicht. „Das Malen und Zeichnen nach der Natur hat zu allen Zeiten die Künstlerinnen und Künstler inspiriert“, sagt Jana Wienecke.

In den Kurs einsteigen kann man zu jeder Zeit nach Anmeldung per E-Mail oder Telefon. Wer sich entschließt, regelmäßig zukommen, vereinbart eine Teilnehmergebühr mit dem Verein. Sie sollte zwischen 15 und 50 Euro im Monat liegen.

Mehr Informationen zu den Kursen unter www.artderstadt.de/werkstaetten