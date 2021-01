Wölfis: Neue Hoffnung für die Orgel

Nur 16 von 28 Registern der Ratzmann-Orgel in der Kirche St. Cruscis in Wölfis funktionieren. Die Orgelpfeifen aus Zinn wurden gegen Ende des ersten Weltkrieges infolge eines hohen militärischen Bedarfs an Zinn abgegeben werden. Sie wurden durch Holzattrappen ersetzt. In einem ersten Antrag hatte ein vorheriger Gemeindekirchenrat nicht die vollständige Wiederherstellung der Orgel vorgesehen. Um dies zu korrigieren, war eine Erweiterung der Zielstellung zur Restaurierung der Orgel zu beantragen und dazu ein Einvernehmen mit dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie herzustellen. Dies ist nun nach Ortsterminen mit dem Orgelsachverständigen und Kirchenmusikdirektor Theophil Heinke aus Waltershausen und dem Orgelbaumeister Joachim Stade gelungen, erfuhr der Gemeindekirchenrat Wölfis im Dezember 2020 vom Evangelischen Kirchenkreisverband Eisenach-Gotha. Der Kirchenkreis Waltershausen-Ohrdruf habe sich ebenfalls mit 2000 Euro für das Projekt ausgesprochen.

Die Restaurierung insgesamt wird voraussichtlich über 150.000 Euro kosten. Es sei noch nicht alles in trockenen Tüchern, zurzeit seien zum Beispiel Mittel der Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha eingefroren, hieß es aus dem Gemeindekirchenrat. Man brauche weiter Unterstützung für das Projekt.

Die Orgel entstand unter Verwendung einiger Teile der Vorgängerorgel von Thielemann vor 200 Jahren durch die erste Generation der Ratzmann-Orgelbauer. Sie ist konstruktiv kaum verändert und gehört laut Heinke zu den größten und prächtigsten Instrumenten der Ohrdrufer Orgelbau-Familie, verfüge über sehr selten gebaute Registerarten, könnte klanglich sehr vielfältig sein sowie enorme Kombinationsmöglichkeiten bereitstellen.