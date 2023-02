Wölfiser gehen zurück in Steinzeit

Wölfis. Büttenabende und Umzug im Räwerland

Mammut, Säbelzahntiger und andere Steinzeitwesen gehen jetzt in Wölfis um – sie stehen auf Plakaten der „Räwershüsser“, des Karnevalvereins CCW. Dessen mehr als 70 Mitglieder haben ihrer diesjährigen Session das Motto „Die Steinzeit zieht ins Räwerland, wir gehen, feiern Hand in Hand“ gegeben. Nach dem Auftakt mit Kinderfasching geht es Samstag, 4. Februar, ab 20.11 Uhr mit dem ersten Büttenabend in der Gemeindeschenke weiter. Ein zweiter steht für den 11. Februar auf dem Plan, Samstag, 18. Februar, der Maskenball mit Musi-Men und der Solarband.

Das Steinzeit-Motto sollte bereits in den vergangenen beiden Jahren umgesetzt werden, sagt Präsident René Münster. Doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Umso größer ist die Freude, das Steinzeit-Treiben nun in die Tat umsetzen zu können.

Zur närrischen Tradition in Wölfis gehört ein Faschingsumzug. Seit Gründung des Vereins vor 24 Jahren – die Anfänge des Karnevals in Wölfis reichen bis 1959 – wird der ausgerichtet, diesmal am Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr, mit Schlüsselübergabe an die Gemeinde bereits ab 11.11 Uhr.