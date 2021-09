Wohnmobil fängt im Kreis Gotha Feuer

Georgenthal Auf einem Parkplatz in Georgenthal geriet ein Wohnmobil vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses in Brand. Der Besitzer befand sich zu diesem Zeitpunkt im Inneren des Gefährts.

In Georgenthal kam es in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz zu einem Brand eines Wohnmobils der Marke Peugeot.

Der 58-Jährige Halter gab an, dass es plötzlich unter dem Fahrersitz zu einem Kurzschluss an der Aufbaubatterie kam und verstaute Gegenstände Feuer fingen. Der Geschädigte erlitt laut Polizei leichte Verbrennungen und wurde durch einen Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Friedrichroda eingeliefert.

An dem Wohnmobil entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro und musste abgeschleppt werden.

