Woran denken Sie, wenn Sie an eine Männersache denken?

Miku Sophie Kühmel, Jahrgang 1992, ist 2021 Gothas Kurd-Laßwitz-Stipendiatin. Sie ist in Gotha aufgewachsen und lebt heute in Berlin.

Die Gothaer Stadtschreiberin Miku Sophie Kühmel schreibt über maskuline und feminine Hobbys.

Meine Mitschülerin C. war begeisterte Fußballerin. Ich erinnere mich, wie sie über den Hof der Reyher-Grundschule heizte, der Ball wie an ihrem Vorderfuß fest geklebt. C. spielte auch in ihrer Freizeit im Verein. Bis ihre Brüste begannen, zu wachsen.

Das klingt ein bisschen melodramatisch, aber tatsächlich machte der präpubertäre Körper ihr einen Strich durch die Rechnung, denn mit den Jungs spielen durfte sie dann nicht mehr. Schließlich gab es nur eine einzige Umkleide im Verein. Also musste sie aufhören.

Das ist mittlerweile zwanzig Jahre her. Und man neigt dazu, solche Erzählungen abzuwinken: Heute sei so etwas ja wohl kein Thema mehr.

Auf Twitter erzähle ich diese Woche von einem Beispiel aus meinem Umfeld: Wenn ihr glaubt, toxische Männlichkeit wird überschätzt, dann versucht mal, als Neunjähriger in einer Grundschule im Prenzlauer Berg, lieber zu tanzen, als Fußball zu spielen.

Über eintausend Leute reagieren, hunderte Eltern erzählen ähnliche Geschichten. Es gibt sie natürlich noch, die Jungssachen und die Mädchensachen, diese Abgrenzungen unterliegen als Struktur unserer Gesellschaft und seit die Industrie mitgeschnitten hat, wie viel mehr Profit sich aus Jungs- und Mädchen-Klamotten, -Spielzeug, -Schulrucksäcken usw. schlagen lässt, wird es eher schlimmer. Jungs schämen sich für ihre „femininen“ Hobbys, für den Nagellack, den sie gern tragen und manche werden schon dafür gequält, dass sie einen Reflektor am Ranzen tragen, der herzförmig ist. Liebe, Emotionalität, was für ein Weiberkram.

Zwei oder drei Männern muss ich in den Weiten des Internets noch mal erklären: es geht nicht darum, Männer zu kritisieren, sondern ein Konzept von Männlichkeit, das vor allem Männern schadet – weshalb der Begriff toxic masculinity im Übrigen in den 1980ern von der Männerbewegung geprägt wurde.

Natürlich sind manche Dinge besser geworden. Ein junger Mann, der lange noch ausgelacht wurde dafür, dass er auf die Puddingschule gehen und Kindergärtner werden wollte, was für ein Frauenberuf, würde heute als Erzieher leicht eine Stelle finden. Obwohl es selbst hier noch Vorbehalte vieler Eltern gibt, die der Meinung sind, Frauen könnten sich einfach besser um Kinder kümmern. Und Männer könnten eben besser einparken und besser Fußball spielen – deswegen reden wir schließlich auch von Männer-Fußball, wenn wir über „die WM“ reden. Wenn wir „Fußball gucken“ heißt das in der Regel, wir gucken Männer-Fußball.

Aber ich will mich gar nicht beschweren: immerhin haben die Frauen bei ihrem Frauen-Fußball, wow, eigene Umkleidekabinen. Und anders als die Frauen beim Frauen-Volleyball sind sie nicht mal gezwungen, knappe Badehöschen zu tragen. Und sie müssen auch keine Strafe dafür zahlen, wenn sie statt dieser engen Höschen ganz normale Hosen anziehen wollen in einem System, das immer noch sehr viel Wert darauf legt, wer welchen Körper hat und wozu dieser ihn oder sie befugt.

Miku Sophie Kühmel, Jahrgang 1992, ist dieses Jahr Gothas Kurd-Laßwitz-Stipendiatin. Sie ist in Gotha aufgewachsen und lebt heute in Berlin. Im S. Fischer Verlag ist ihr Roman „Kintsugi“ erschienen, der mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt 2019 geehrt wurde.