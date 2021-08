Woran denken Sie, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken?

Miku Sophie Kühmel, Jahrgang 1992, ist 2021 Gothas Kurd-Laßwitz-Stipendiatin. Sie ist in Gotha aufgewachsen und lebt heute in Berlin.

Gothas Stadtschreiberin Miku Sophie Kühmel über Landflucht, Alpträume und Sehnsuchtsorte

Es gab sie, diese Mitschülerinnen vom Arnoldi, die noch Jahre nach unserem Abschluss seufzten, das sei ihre schönste Zeit gewesen. Überhaupt: wie viel ZEIT man gehabt hätte!

Mir dagegen war die Zeit eher ZU viel. Sie zog sich wie Kaugummi dahin. Wieder in die Schule zu gehen ist, ehrlich gesagt, eher ein Alptraum von mir als eine Sehnsucht.

In Martin Scorseses Dokumentation „Pretend It’s A City“ erinnert sich die Autorin Fran Lebowitz, als Kind im Garten gelegen zu haben, den Blick in die Wolken gerichtet, und konstant nur einen Satz zu denken: Wie komm ich hier weg?

Der Drang nach Landflucht ist, vor allem unter Künstler*innen, überhaupt nichts besonderes. Das ambivalente Verhältnis zu Begriff und Bedeutung des Wortes Heimat und eine, wenn auch pathetisch klingende, tief empfundene Andersartigkeit, sind viel eher Voraussetzung für Berufe wie meinen.

Hannah Höch schrieb: Lieber will ich mich in Berlin zu Tode schuften, als dass ich einen Tag länger in Gotha bliebe.

Als ich in der letzten Woche nach elf Jahren wieder eine Schule betrete, ist es nicht meine Alma Mater. Der Ferienkurs „Hörspielproduktion“ ist für Schüler*innen des Gymnasium Ernestinum. Ich entschuldige mich schon bei der Begrüßung, eine Arnoldianerin zu sein, praktisch von der Konkurrenz zu kommen. Das ist einer der wenigen Lacher, die ich ernte. Ein flapsiger Spruch, so sähen jetzt also Klassenzimmer aus, aha, mit einem riesigen Flachbildfernseher vorn in der Mitte, bringt mir nur leere Blicke und zeitlupenlangsame Augenaufschläge ein. Also gehe ich schnell zur Tagesordnung über: Wir gestalten ein Hörspiel nach Ingeborg Bachmanns „Geschäft mit Träumen“. Wir schreiben Träume und denken uns Figuren aus. Wir nehmen Stimmen auf und jagen mit Mikrofonen nach Geräuschen.

Weil ich ein Lehrerkind bin, weiß ich, wie anstrengend dieser Beruf ist. Und weil ich Schülerin war, weiß ich, dass man in den Ferien eigentlich gern, nun ja, FREI haben will. Was ich nicht kenne, ist, in die Schule oder die Uni zu müssen, ohne hinzugehen, weil alle zu Hause bleiben. Eine Situation, in der so ein Kurs, in dem man zusammen kommen kann, eine willkommene Abwechslung vom eigenen Zimmer ist, an dem man sich über die letzten Monate satt gesehen hat. Da ist es fast beruhigend, dass die Antwort auf die Frage nach einem absoluten Alptraum für die Heldin in unserem Hörspiel (immer noch) ohne Umschweife lautet: eine richtig fiese Mathearbeit!

Miku Sophie Kühmel, Jahrgang 1992, ist dieses Jahr Gothas Kurd-Laßwitz-Stipendiatin. Sie ist in Gotha aufgewachsen und lebt heute in Berlin. Im S. Fischer Verlag ist ihr Roman „Kintsugi“ erschienen, der mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt 2019 geehrt wurde.