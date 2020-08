Workshop in Bad Tabarz mit der Künstlerin Susanne Wawra

Anker heißt das Bild von Susanne Wawra, die jetzt Arbeiten in der Begegnungsstätte Kukuna in Bad Tabarz ausstellt.

Malen und Gestalten mit einer Künstlerin, das ist am Samstag, 15. August, im Rahmen der Ausstellung „Fernauslöser“ von Susanne Wawra in Bad Tabarz in der Begegnungsstätte Kukuna möglich.

Fotos werden in eine Druckvorlage verwandelt

Susanne Wawra bietet einen praktischen Kunstworkshop an. In ihren Mixed-Media-Bildern, die bereits im irischen Museum für Moderne Kunst gezeigt wurden, verwendet sie eine Drucktechnik, in die sie in diesem Workshop einführen möchte.

Die Teilnehmer können ein oder zwei eigene Fotos mitbringen, die sie für ihren Druck verwenden möchten. Diese sollten kontrastreich sein, nicht zu viele kleine Details haben. Schwarz-Weiß-Aufnahmen seien besonders geeignet.

In einzelnen Schritten sollen die Fotos in eine druckbare Vorlage verwandelt werden. Malunterlage, Materialien und mögliche Motive sind vorhanden.

Wer Acrylmalfarbe und eigene Pinsel zu Hause habe, könne die gerne mitbringen, teilt die Kurverwaltung mit. Benötigt werde außerdem ein Föhn, um die Trocknungszeit zu verringern.

Der Kurs findet am Samstag von 11 bis etwa 14 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Die Anmeldung ist unter Telefon: 03622/6 71 87 oder 0171/3 25 72 91 möglich.