Wort zum Sonntag aus Gotha: Glauben an Freunde weitergeben

Pfarrer Wigbert Scholle schreibt über über den „Sonntag der Weltmission“, der im Mittelpunkt der Kirchweihe in Gotha stand.

Liebe Leserinnen und Leser, in dieser Woche jährte sich am Dienstag zum 165. Mal die Weihe der Kirche St. Bonifatius in Gotha. Aus diesem Grund haben wir am letzten Wochenende Kirchweihe gefeiert, auch Kirmes genannt. Und zu dieser Feier gehörte am Samstag die so genannte „Lichterkirche“, ein meditativer Abendgottesdienst mit nachdenklichen Texten und viel Musik.

Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr ein fiktiver Dialog zwischen einer Schülerin und einem Lehrer. In drei Abschnitten sprachen die beiden über den Weg des Glaubens. Nachdem sich beide im ersten Abschnitt über das Beten unterhalten hatten, ging es im zweiten Abschnitt um das Thema dieses Sonntags, nämlich die Weitergabe des Glaubens. Er heißt „Sonntag der Weltmission“ und wird weltweit begangen.

Was mit diesem heute leicht missverständlichen Begriff „Mission“ gemeint sein könnte, zeigt der folgende Ausschnitt aus dem Dialog zwischen der Schülerin und dem Lehrer.

Schülerin: Du hast vorhin gesagt: Was uns bewegt, drängt ins Wort. Gilt das auch über das Beten hinaus?

Lehrer: Wie ist das, wenn du etwas ganz Schönes oder auch etwas ganz Trauriges erlebt hast, behältst du das für dich?

Schülerin: Ich erzähle es meiner besten Freundin.

Lehrer: Und glaubt sie dir?

Schülerin: Na hör mal! Ich würde sie doch nie belügen. Schließlich ist sie meine beste Freundin. Ich erzähle ihr alles!

Lehrer: Hast du ihr auch schon von uns erzählt?

Schülerin: Nein. Über was wir uns unterhalten, das interessiert sie nicht.

Lehrer: Glaubst du das wirklich?

Schülerin: Ich weiß es sogar. Gott interessiert sie nicht. Sie glaubt nur, was sie sehen und anfassen kann. Das ist für sie real. Sonst nix – sagt sie. Deshalb hört sie dem Religionslehrer auch nicht zu. Der muss so reden, sagt sie, der bekommt sein Geld dafür. Ihm vertraut sie nicht.

Lehrer: Aber dir vertraut sie doch. Warum erzählst du ihr nichts?

Schülerin: Ich kann das nicht. Ich weiß zu wenig vom Glauben. Ich habe nicht studiert, so wie du. Ich bin keine Lehrerin der Religion.

Lehrer: Dann kannst du ihr auch nichts anderes erzählen. Oder weißt du immer genau, was dich glücklich oder traurig macht?

Schülerin: Das ist doch was ganz anderes. Wenn ich glücklich bin, dann fühle ich das doch. Und was ich fühle, davon kann ich erzählen – sogar stundenlang.

Lehrer: Eben deshalb kannst du ihr auch etwas von deinem Glauben erzählen. Du brauchst nur zu erzählen, was du fühlst und erlebst und was er dir bedeutet.

Wigbert Scholle ist Pfarrer der katholischen Kirchgemeinde in Gotha