Wort zum Sonntag aus Tonna: Die zweite Geburt im Leben

Bettina Reinefeld-Wiegel schreibt über den Glauben, der Tür und Tor in ein neues Leben öffnet.

Die Geburt eines Kindes ist etwas Wunderbares. Die Mutter wendet unglaubliche Kraft auf, um das Kind zur Welt zu bringen. Schmerzen hält sie aus, wenn wieder eine Wehe kommt. Und nach einer Zeit des Leids ist es da – das Kind – die Tochter oder der Sohn. Namen sind schon eine Weile im Gespräch der Eltern gewesen. Und nun bekommt das Kind einen Namen, und alle können es ansprechen, wenn sie dem Kind begegnen.

Vertraut ist uns auch die Geschichte von der Geburt Jesu. Wir hören von seiner Geburt im Stall. Maria bringt ihn zur Welt. Josef spielt eher eine Rolle im Hintergrund. Schließlich gilt er nicht als der Vater; Maria hat Jesus durch den Heiligen Geist empfangen. Jesus ist herangewachsen und später durch Palästina gezogen und hat von seinem Vater, von Gott, und seinem Wirken in dieser Welt erzählt.

Und er hat den Menschen den Auftrag gegeben, sich taufen zu lassen und mit Gottes Botschaft durchs Leben zu gehen.

Dies bringt auch der Spruch für die neue Woche zum Ausdruck: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“ (1. Petrus 1,13)

Wir, die wir als Jugendliche oder Erwachsene unterwegs sind, erleben eine neue Geburt – die zweite Geburt.

Aus einem kleinen Kind wird ein Mensch, der durch den Glauben unglaublich viel Kraft bekommt. Mit einer lebendigen Hoffnung darf er oder sie durchs Leben gehen. Der Glaube an die Auferstehung Jesu öffnet uns Tür und Tor in ein neues Leben, hier auf Erden und in der Ewigkeit. Diese zweite Geburt braucht auch manchmal Kraft und Durchhaltevermögen und vor allem Vertrauen zu einem Gott, der uns sieht und uns durch unser Leben begleiten möchte.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie nach diesem Osterfest, das wir gerade erst gefeiert haben, mit Zuversicht und Hoffnung in die nächste Zeit gehen können.

Pastorin Bettina Reinefeld-Wiegel ist Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt in Gräfentonna