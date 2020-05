Jochen Franz ist Pfarrer in der Stadtkirchengemeinde Gotha.

Wort zum Sonntag: Die Welt kann sich erholen

Zwei Frösche fallen in zwei verschiedene Milchtöpfe. Der eine denkt: „Ich werde ertrinken“, ergibt sich in sein Schicksal und ist nach ein paar Minuten tot. Der andere denkt: „Ich werde ertrinken, aber ich muss etwas tun“, und er strampelt und sitzt am nächsten Morgen auf einem Butterberg und springt aus dem Glas.

Nach dieser Philosophie leben wir, meinte unser Theologieprofessor Anfang der 90er Jahre in Jena. Egal, ob etwas einen Sinn ergibt oder nicht, Hauptsache, wir tun etwas. So gestalten wir unser Leben, zerstören wir unsere innere Ruhe, schaden wir der Umwelt.

Als sich Mitte März unser Leben mit dem Virus grundlegend änderte, habe ich an diese Geschichte gedacht. Denn nach Meinung des Professors wäre es das Richtige, eine Zeit lang gar nichts zu tun. Gefühlt mussten wir das ja auch ein paar Wochen lang. Als Meldungen von klarem Wasser in Venedig und sauberer Luft in China kamen, konnte man denken, vielleicht hatte der Professor recht. Vielleicht sollten wir nichts tun, damit die Welt sich von uns erholen kann. Aber zu Recht werden viele sagen, wovon sollen wir leben, wenn wir nichts erwirtschaften?

Für mich liegt die Wahrheit in der Mitte. Ungehemmter Drang nach Wachstum ohne Rücksicht auf Verluste macht die Welt kaputt. Aber auch erzwungenes Nichtstun und Mangel an menschlicher Nähe machen den Menschen krank. In der Bergpredigt fordert Jesus die Menschen auf, sich nicht von ihren Sorgen zerfressen zu lassen: „Sorget nicht um euer Leben (...). Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? (...) Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.“