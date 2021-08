Wort zum Sonntag: Freiheit des Glaubens

Wort zum Sonntag: Olivia Schäfer über ein grundlegendes Menschenrecht

Vor einigen Jahren erzählte mir ein Mann, dass er mit seiner Familie aus beruflichen Gründen nach Shanghai gehen würde. Wir unterhielten uns über die große Umstellung, was alles zu organisieren sei und anders werden würde.

Dann sagte er ganz stolz, dass er für seinen Sohn einen Platz im christlichen Kindergarten hat. Eine Kirchengemeinde gibt es dort auch, meinte er. Dann wurde er etwas leiser: „An der Arbeit und auch sonst im gesellschaftlichen Leben ist es besser sich nicht zum Christentum zu bekennen.“

Leider haben wir uns aus den Augen verloren, doch manchmal habe ich mich gefragt, wie es dieser Familie ergangen ist und vor allem, ob sie ihren Glauben frei von Repressalien leben kann.

Nicht nur in China geraten Menschen aufgrund ihres Glaubens in Bedrängnis. In anderen Orten der Welt werden sie verfolgt, sogar getötet. Aus diesem Grund haben die Vereinten Nationen im Jahr 2019 den „Internationalen Tag zum Gedenken an die Opfer von Gewalttaten aus Gründen der Religion und des Glaubens“ ausgerufen. Er wird jährlich am 22. August begangen. Erinnert wird dabei an die freie Religionsausübung, die in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ garantiert wird.

Mit Blick auf die momentane Situation in Afghanistan, zum Beispiel wird mir sehr deutlich bewusst, wie wertvoll diese Freiheit ist, dass sie uns geschenkt wird und dass wir alle aufgerufen sind andern, Glaubenden und Anders-Glaubenden, diese Freiheit zuzugestehen.

Olivia Schäfer ist Gemeindereferentin der Sankt-Bonifatius-Gemeinde Gotha