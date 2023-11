Wort zum Sonntag für Gotha: Wir müssen dem Frieden und der Versöhnung dienen

Gotha. Der Gothaer Pfarrer Wigbert Scholle über das Christusfest.

Das Christkönigsfest, das die katholische Kirche an diesem Sonntag feiert, ist eines ihrer jüngsten Feste. Es wurde erst 1925 eingeführt. Anlass waren die Erschütterungen nach dem Ersten Weltkrieg, durch die die Monarchien in Berlin, Wien und St. Petersburg in Trümmern lagen.

War das auch der Zusammenbruch jeglicher überkommenen gesellschaftlichen Ordnung? Wie sollte es weitergehen? Woran kann man sich noch halten? In dieser Situation wollte die Kirche zeigen, dass es ein anderes, ein wahres, ein nie untergehendes Königtum gibt, das Königtums Jesu Christi.

Uns sind diese Hintergründe für die Einführung des Festes fremd geworden. Nur hat das Fest seine Bedeutung verloren? Ich glaube nicht. Es mag sein, dass es heute nur noch wenige Könige mit Macht gibt. Aber es gibt mehr Machthaber, die um sich die Kulisse einer Scheindemokratie aufgebaut haben.

Die Titel und Namen dieser Despoten sind egal. Gemeinsam ist ihnen, dass sie lügen, die Menschenrechte mit Füßen treten und auf Gewalt und Krieg setzen. Vor diesem Hintergrund behält für mich das Christkönigsfest seine Bedeutung. Es ist die radikale Bloßstellung angemaßter und ungerechter Gewalt.

Denn Jesus selbst ist ein Opfer dieser Gewalt geworden. Er wurde – ohne, dass es Beweise für ein Verbrechen gab – zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und er wurde noch im Tod verspottet. Denn oben am Kreuz stand die sarkastisch gemeinte Aufschrift: „Jesus aus Nazareth, der König der Juden.“

Doch was als Verspottung gedacht war, erwies sich letztlich als Wahrheit. Jesus ist wirklich ein König, nur ganz anderes, als die Herrschenden damals sich das vorstellten. Seine Größe liegt eben nicht in angemaßter und ungerechter Macht oder in terroristischer Gewalt. Seine Macht liegt darin, dass er ganz aus Gott lebte und so Menschen zur Versöhnung führen konnte.

Wenn wir Jesus an diesem Sonntag als den König der Welt feiern, dann feiern wir einen König, dem es nicht um sich selbst und den Erhalt der eigenen Macht ging, sondern um die Menschen und deren Versöhnung – mit sich selbst, untereinander und mit Gott.

Und da Christen in der Taufe Anteil am Königtum Jesu erhalten haben, ist das Fest „Christkönig“ auch ein Auftrag: Wir müssen dem Frieden und der Versöhnung dienen – wenigstens in unserem unmittelbaren Umfeld.

Wigbert Scholle ist der Pfarrer in der katholischen Pfarrgemeinde St. Bonifatius in Gotha.