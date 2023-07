Wort zum Sonntag, Gotha: Besser als jedes Duschbad

Wort zum Sonntag: Pastorin Martina Kraft aus dem Kreis Gotha geht der Frage nach, was Schönheit ist.

„Hallo Schönheit“ stand auf dem Duschmittel. Da fing der Tag ja gut an mit einem Kompliment. Schade, nur 47 Prozent sind mit ihrem Aussehen zufrieden, bei den Frauen nur 41 Prozent.

Martina Kraft ist Pastorin in Finsterbergen. Foto: Wieland Fischer

Als Kontrast die Schöpfungsgeschichte in der Bibel: „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ Das Wort für „gut“ kann auch als „schön“ übersetzt werden. Ich stelle mir einen Künstler vor, der nach vollendeter Arbeit sein Werk betrachtet und sich so richtig darüber freut. Gott betrachtet uns und sagt „wie schön“! „Designed by God“ – von Gott selbst entworfen. „Siehe, es war sehr gut“ ist wie die Künstlerunterschrift. Du bist nicht ein echter Picasso, du bist viel mehr.

„Hallo Schönheit“ – ja, es ist so. Gott selber hat es so gesagt. Das zählt. Der Mensch wird glücklicher und dadurch wird er noch einmal schöner.

Ist das jetzt eine rosarote Brille? Die Bibel kennt auch hässliche Züge der Menschen. Es fing schon bei Adam und Eva an, die Gier nach immer mehr. Ihr Sohn Kain erschlug seinen Bruder Abel. Hat Gott einen Fehler gemacht? Er hat den Menschen als sein „Ebenbild“ erschaffen. Er möchte, dass sie so leben, wie er es für sie vorgesehen hat. Aber er hat ihnen die Freiheit gegeben, auch das Böse zu tun, sonst wäre der Mensch ein Roboter. Ein ganzes Paradies hat Gott für die Menschen vorgesehen. Der Schlüssel zum verlorenen Paradies ist die Versöhnung von Mensch und Gott, die Versöhnung von Sein und Haben, die Versöhnung von Natur und Kultur, von Leben und Tod, von Mensch zu Mensch… Das Paradies ist als Gemeinschaftsprojekt gedacht. Es ist der Versuch, miteinander Wege in eine bessere Zukunft zu finden und mit Gottes Hilfe das scheinbar Unmögliche zu schaffen. Der Mensch kommt wieder zu seiner alten Schönheit, die von innen her reinigt und strahlt, wirkungsvoller als jedes Duschmittel.

