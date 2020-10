Fragt man einmal nach beliebten Eigenschaften, fällt einem schnell auf, dass bestimmte Begriffe, die früher noch im Sprachgebrauch vieler Menschen vorkamen, heute kaum noch auftauchen.

Ein solcher, zumindest beinahe aus dem Trend verschwundener Begriff ist „Demut“. Das demütige, bescheidene Handeln steht dem hochmütigen, arroganten Benehmen gegenüber. Manche Menschen setzen nun diesen Hochmut mit Stärke gleich und die Demut mit Schwäche. Vielleicht sind es die übermäßig Lauten unter uns, die diese Ansicht vertreten?

Müssen wir in der heutigen Gesellschaft nach einem goldenen Mittelweg suchen, um weder als überheblich zu gelten noch vor lauter Bescheidenheit übersehen zu werden? Nein. Mit der Demut liegt der goldene Weg bereits vor uns. Sie ist etwas durch und durch Positives.

Im 22. Kapitel des Buches Ijob wird über Gott gesagt: „Wer hochmütig redet, den duckt er, doch hilft er dem, der die Augen senkt“ (Vers 29). Auch Gott sieht also das Gute in der demütigen Haltung. Nicht Feigheit oder Schwäche sind es, die wir mit Demut in Verbindung bringen sollten, sondern eine gesunde Bescheidenheit, die wir empfinden, wenn wir Gott als unseren allmächtigen Vater anerkennen.

Bescheidenheit ist für uns aber auch in der alltäglichen Kommunikation, im Zusammenleben, wertvoll: Wenn wir gut zuhören, wenn wir einfühlsam sind, dann verstehen wir unsere Mitmenschen besser, wir vermeiden unnötige Konflikte und damit Stress, den wir am Ende vielleicht uns selbst aufgeladen oder an unbeteiligte Dritte weitergegeben hätten.

Gott sagt: „Als Heiliger wohne ich in der Höhe, aber ich bin auch bei den Zerschlagenen und Bedrückten, um den Geist der Bedrückten wieder aufleben zu lassen und das Herz der Zerschlagenen neu zu beleben“ (Jesaja 57,15). Unser Päckchen, das wir alle zu tragen haben, will er erleichtern, unser Herz neu beleben.

Und obwohl er in der Höhe wohnt, liegt ihm Hochmut fern. Gerade dass er sich zu uns begibt, uns nicht wegen seiner Überlegenheit übersieht, sondern sich um uns kümmert, zeigt seine eigene Demut. Für wie wichtig und übermächtig müssen wir uns halten, wenn Gott sich den Schwachen zuwenden kann, wir aber nicht?

Hendrik Hillermann ist Gemeindepädagoge des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Waltershausen-Ohrdruf.