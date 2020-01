Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag im Kreis Gotha: Einem Vogel gleich ins Ziel

Die Anspannung ist mit Händen zu greifen. Gerade noch herrschte ausgelassene Feierstimmung, es wurde gesungen und geklatscht, doch nun sind tausende Blicke auf eine maximal 11,5 Zentimeter große schwarze Scheibe gerichtet. Der Atem wird angehalten und nach einem Knall gibt es nur einen Gedanken, dass aus dem Schwarz ein Weiß werden möge.

Pfarrer Lars Reinhardt Foto: Oliver Bauer (Archiv-Bild)

Und wenn dies geschieht, so hört man aus tausenden von Kehlen ein befreites „Jaaa“, doch wenn die Scheibe schwarz bleibt, vernimmt man ein herzergreifend resignierendes Stöhnen: „Ohh“. Es ist Biathlon, Biathlon in Oberhof.

Es gibt wohl nur wenige Sportarten, die es schaffen, Menschen so in ihren Bann zu ziehen. Es ist der Wechsel zwischen Ausdauer und Kraft über eine längere Zeit und dann die Konzentration und Präzision weniger Sekunden. Beides muss passen, damit man am Ende als Erster in den Jubel der Tausenden über die Ziellinie fahren kann.

Seit Jahren trainieren die Athleten und Athletinnen nur für diesen einen Augenblick. Im Rausch des Glücks, entrückt von aller Erdenschwere, im Jubel der Massen dem Ziel entgegen zu fliegen. In solchen Momenten, so hört man oft, wären alle Mühen des Trainings vergessen, alle Schmerzen und alle Niederlagen in Glückseligkeit aufgelöst.

Und wir als Zuschauer nehmen Anteil an Glück und Freude, aber auch an Enttäuschung und Bitterkeit der Niederlage. Wer würde sich nicht wünschen, einmal auch diesen Moment erleben zu dürfen, wenn einem aus tausenden Kehlen zugejubelt wird und man einem Vogel gleich aller Erdenschwere befreit über eine Ziellinie fliegt?

Sport kann etwas übers Leben lehren

Was fasziniert uns so am Sport? Vielleicht weil ein sportlicher Wettkampf das Leben widerspiegelt, wir beim Zuschauen und Mitfiebern am Gelingen oder Scheitern teilhaben können? Unbestritten können wir durch den Sport so manches für unser eigenes Leben lernen, zum Beispiel, dass es sich lohnen kann, Durststrecken zu durchstehen oder volle Konzentration auf die entscheidenden Momente seines Lebens zu legen.

Ja es ist wahr, der Biathlonsport kann uns manches über das Leben lehren. Doch wie ist es mit dem Zieleinlauf? Wenn der Wettkampf ein Gleichnis des Lebens ist, ist dann der Zieleinlauf der Tod? Kaum einer der Sportler würde sagen, dass für ihn der Weg das Ziel sei. Nein, jeder will ins Ziel kommen. Doch das Ziel ist nicht das Ende, sondern der Anfang entweder für die Siegesfeier oder die Vorbereitung auf den nächsten Wettkampf.

Was ist der Tod für Sie? Das Ende aller Lebensmühen oder der unendliche Neuanfang eines erneuten irdischen Wettkampfes? Für mich als Christ ist der Tod etwas völlig anderes. Er gleicht vielmehr der Ankunft auf einem Berggipfel. Erschöpft aber glücklich komme ich oben an und halte mich einem müden Wanderer gleich am Gipfelkreuz aufrecht.

Kein bevorstehender mühevoller Abstieg trübt das Glück des Augenblicks, denn nun schwebt ein Heißluftballon heran, nimmt mich auf und steigt mit mir in den Himmel, immer höher und höher in die Ewigkeit zu Gott, meinem himmlischen Vater. Wäre ein solches Sterben nicht vergleichbar mit dem Einlauf eines Siegers beim Oberhofer Biathlon, der einem Vogel gleich aller Erdenschwere befreit förmlich ins Ziel fliegt? Nicht der Tod siegt über das Leben, sondern um Jesu willen darf mir der Tod die Pforte zur Siegerehrung sein.

Lars Reinhardt ist Pfarrer in Tambach-Dietharz.