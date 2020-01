Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag im Kreis Gotha: Vom Zweifel zu Mut und Kraft

„Ich glaube. Hilf meinem Unglauben!“ Diese Worte sind die Jahreslosung für das Jahr 2020. Es sind keine Worte, die ein Mensch ruhig und gelassen über einer Tasse Kaffee oder Tee aussprechen könnte. In diesen Worten liegt existenzielle Not, sie sind ein Schrei der Verzweiflung.

Sie finden sich im Markusevangelium der Bibel in einer Heilungsgeschichte, die von Jesus überliefert wird und werden von einem Vater ausgesprochen, der sich große Sorgen um seinen Sohn macht. Der Junge wird von klein auf durch dämonische Mächten geplagt und zu Boden geworfen – er krampft, wälzt sich. Vermutlich ist es Epilepsie. Niemand kann helfen, niemand kann heilen.

Schließlich wendet sich der Vater des Jungen an Jesus und bittet ihn um Hilfe. Er hat wenig Hoffnung, er ist skeptisch und sagt: „Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“ Jesus erklärt, dass „alle Dinge dem möglich sind, der da glaubt“. Der Vater formuliert seine Zweifel und sagt eben jenen Satz: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Jesus handelt – und befreit den Jungen von seinem Leiden.

Argument für Abwesenheit des Glaubens

Ich habe meine Zweifel. Ich bin skeptisch. Aber was hilft es? Ich bin am Ende meiner eigenen Möglichkeiten oder meiner eigenen Fähigkeiten: Der Zahnschmerz verschwindet nicht allein. Das Auto springt einfach nicht mehr an. Ich muss das Problem in die Hände eines anderen Menschen legen. Ich bin darauf angewiesen, dass er es kompetent löst. Ich muss das Vertrauen dafür aufbringen! Könnte ich das nicht, bliebe alles beim Alten. Nichts könnte, nichts würde sich ändern.

Der Vater des Jungen ist verzweifelt. Sollte etwa sein nur sparsam ausgeprägtes Zutrauen bedeuten, dass der Junge wiederum keine wirksame Hilfe erfährt? So bricht dieser Schrei aus ihm heraus. Auch in der Gegenwart leiden Menschen, empfinden tiefe Not, sehen keinen Ausweg: die Krebsdiagnose, der frühe Tod lieber Menschen, ein Unglück … Dann steht der Glaube infrage.

Oder die Dinge werden zum Argument für die Abwesenheit des Glaubens. Für uns moderne Menschen ist es eine wirkliche Zumutung, wenn wir begreifen, dass unser Leben nicht bis ins Letzte hinein zu steuern und zu kontrollieren ist. Unsere Welt erweckt einen anderen Anschein: überall gibt es Logarithmen, Technik oder Hilfsmittel für beinahe alles.

Der Mensch ist verletzlich, schwach und limitiert

Wer dann das Gefühl erlebt, den Boden unter den Füßen zu verlieren, fällt in ein tiefes Loch, womöglich verbunden mit der Erkenntnis, dass man doch nur Mensch ist: verletzlich, schwach und limitiert. Der Vater des Jungen hatte an dieser Stelle immerhin den Mut und die Kraft, sich trotz seiner Zweifel und seiner Skepsis Jesus anzuvertrauen.

Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben. Zweifel gehört zum Glauben dazu. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Für das beginnende Jahr 2020 und was es Ihnen bringt, wünsche ich Ihnen von dem Mut des Vaters, der sich Gott mit seinem Zweifel in die Arme wirft!

Pfarrer Friedemann Witting ist Superintendent im Kirchenkreis Gotha.