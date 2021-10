Wort zum Sonntag in Gotha: Gottes Gnade stärker als Schuld

Pastorin Bettina Reinefeld-Wiegel schreibt über die Kraft der Vergebung, die neue Möglichkeiten eröffnet.

„Entschuldige bitte, dass ich…!“ Diesen Satz könnte jeder von uns fortsetzen. Mir fallen Dinge ein, die mir leidtun und für die ich mich entschuldigen möchte. Aber so eine Entschuldigung über die Lippen zu bringen, ist gar nicht so einfach. Als erstes muss ich mir selber eingestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe.

Ich weiß sehr wohl, dass ich nicht perfekt bin und dennoch gebe ich mir Mühe, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Und wenn ich etwas falsch gemacht habe, wie gehe ich dann damit um? Mit dieser Fragestellung hat sich der Reformator Martin Luther intensiv auseinandergesetzt. Ihm war der christliche Glaube wichtig und er gehörte zu seinem Lebensalltag dazu. Er hat sich sehr daran gestoßen, dass die damalige Kirche die Schuld der Menschen damit vergeben hat, indem sie Ablassbriefe verkaufte. Die Kirche wurde damit reich, aber der Mensch, dem die Schuld vergeben werden sollte, hat sicherlich keine Entlastung empfunden. Dies hat Martin Luther aus meiner Sicht sehr richtig erkannt und dafür gekämpft, dass die Ablassbriefe keine Bedeutung mehr haben sollten. Vielmehr hat Luther immer wieder betont, dass wir es mit einem gnädigen Gott zu tun haben.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Glaube an Gott verwandelt unser Leben. Gottes Gnade ist stärker, als die Schuld, die wir auf uns nehmen. Es gilt: „Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte!“ So können wir es im Psalm 130, 4 lesen. Dieser Spruch begleitet uns durch die neue Woche, die mit dem morgigen Sonntag beginnt. „Vergebung“ – ein Wort mit starker Auswirkung. Wie gut tut es, wenn wir nach einer Meinungsverschiedenheit, nach einem Streit eine Lösung finden, womit beide Seiten einverstanden sind und gut leben können.

Wenn ich jemanden vergebe, dann muss ich eine Menge Verständnis aufbringen. Wenn mir das gelingt und ich mich hineindenken kann, warum dies oder das passiert ist, dann kann ich auch ganz neu auf jemanden zugehen und vergeben, was geschehen ist. So wünsche ich mir das auch, wenn ich selber etwas falsch gemacht habe und jemanden damit verletzt habe.

Und das Wunderbarste, was mir passiert ist: Durch meinen Glauben an Gott und an Jesus Christus wird mir Vergebung geschenkt. Gott sieht mich mit ganz anderen Augen an, als es Menschen tun. Dieser Zuspruch stärkt mich nach einem Fehltritt und gibt mir neue Kraft, um einen neuen Weg einzuschlagen. Durch Gottes Vergebung darf ich mich getragen fühlen. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie durch die Vergebung Gottes immer wieder neue Lebensmöglichkeiten und Begegnungen mit Menschen finden. „Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte!“

Bettina Reinefeld-Wiegel, ist Pastorin und Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt in Gräfentonna