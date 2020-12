Anne-Katrin wirkt mit ihrem Ehemann in Waltershausen (Archiv-Foto).

Wort zum Sonntag in Gotha: Jeder kann Lichtträger sein

Haben Sie Barbarazweige geschnitten? Und haben sich ertappt bei einem Blick in Ihre Schuhe und bei der Frage, ob der Nikolaus auch den Erwachsenen etwas bringen könnte? Waren Sie selbst in seinem Namen unterwegs? Wenn ja, dann sind Sie den Heiligen der Adventszeit auf der Spur. Und versuchen, mit ihrer Hilfe den Advent zu einer besonderen Zeit zu gestalten, in der wir mehr als sonst unseren Hoffnungen Raum geben.