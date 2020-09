Wort zum Sonntag: Respektvolles Miteinander

Anette Denner ist Pfarrerin in Seebergen.

Es mag sein, dass Sie kürzlich irgendwo zu einer Schuleinführung eingeladen waren, oder einen Gruß an das Nachbarskind liebevoll gepackt haben. Es sei allen Kindern, Eltern, Lehrern, Hortnern und Sozialpädagogen gegönnt, dass sie, trotz allem, ein unkompliziert „normales“ Schuljahr erleben können, ohne coronabedingte Schließungen.

Es ist anstrengend genug, die Hygiene-Vorschriften in den Schulalltag zu integrieren. Das merken wir im Alltag der Kirchgemeinde auch deutlich. Es ist ungewohnt, sich zum Gottesdienst, Gemeindefest, zur Christenlehre oder Familienandacht anzumelden.

Vergangenen Sonntag mussten wir aufgrund einer zu hohen Anmeldezahl zum Familiengottesdienst zum Schuljahresbeginn von Cobstädt in die Seeberger St.-Georg-Kirche umziehen, weil der Platz in der kleinen Dorfkirche nicht gereicht hätte.

Umso schöner, dass sogar einige Grableber Familien dem Hinweis im Schaukasten gefolgt sind und sich zum Ortswechsel entschieden haben. Spontanität und Flexibilität ist nicht jedermanns Sache.

Viele Menschen empfinden eher einen bisher gewohnten Trott als wohltuend. Du weißt, was dich erwartet, weil es eben schon immer so war. Das ist vertraut. Nun sind wir auf einmal alle herausgefordert, danach zu suchen, was geht, trotz und mit Hygieneauflagen.

Rücksicht nehmen, aufeinander achten, unterschiedliche Meinungen aushalten. Solche Gedanken sind jetzt immer irgendwie mit dabei, wenn wir etwas Schönes planen.

Mag sein, dass solche umsichtigen Bemühungen nicht nur beschwerlich sind, sondern auch bereichern. Allein, wenn unsere Kreativität herausgekitzelt wird. Da haben wir ja in den letzten Wochen viel Schönes erlebt oder auch mitgestalten dürfen.

In Seebergen saßen die Seniorinnen unter der Pfarrhof-Linde im guten Abstand zueinander. Das waren zwei außergewöhnliche Nachmittage, die uns gut getan haben, nachdem wir uns so lange in dieser Runde nicht sehen konnten.

Oder unser Sommerfest in Tüttleben. Zwar mit Abstand und doch in Beziehung sein, wieder Gemeinschaft erleben können, vorsichtig im Umgang miteinander. Das ist noch mehr, als es scheint. Das ist kostbar.

Ja, es macht durchaus Sinn, mal nicht wie immer unterwegs zu sein. Es ist mitunter spannend, wenn eben auch bei Kirche nicht alles wie erwartet abläuft. Also, Mut zur Kreativität möchte ich uns wünschen.

Und einen behutsamen, liebevollen Blick dafür, wie ein respektvolles Miteinander gelingen kann, trotz verschiedener Erwartungen und Bedürfnisse. Da geht viel mehr, als mancher denkt.