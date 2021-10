Wort zum Sonntag: Sprachlos an der Tankstelle

Pfarrer Lars Reinhardt aus Tambach-Dietharz schreibt über unwirkliche Szenen, die in der Bibel und ebenso im Leben zutragen.

Sommerurlaub in den Bergen vor einigen Jahren: In Bad Gastein muss ich tanken und fahre an die Zapfsäule, nehme wie schon hunderte Male zuvor die Tankpistole und beginne mit dem Tankvorgang, der Sprit läuft, ich warte. Als ich die Tankpistole wieder zurückhängen will, fällt mir auf, dass auf dem Display nichts angezeigt wird. Was ist passiert? Hat fälschlicherweise jemand an der Kasse meine Zapfsäule bezahlt?

Was mach ich jetzt? Ich schaue auf meine Tankanzeige. Sie steht auf voll. Nur weiß ich nicht, wie viel ich getankt habe und was ich jetzt tun soll. Ich gehe verunsichert in die Tankstelle und schildere mein Problem. Der Tankwart kommt raus, er weiß sich auch keinen Rat. „Dann fahren sie halt einfach, ich kann Ihnen ja nichts berechnen.“, sagt er zu mir.

Zögernd und noch mehr verunsichert setze ich mich ins Auto. Ich bin glücklich und verwundert zugleich, erwarte jeden Moment, dass sich ein Fernsehteam zeigt und mich in der Sendung „Verstehen sie Spaß“ begrüßt. Doch keiner rührt sich. So fahre ich vom Platz. Hab wohl zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben kostenlos getankt.

Alles kommt mir so unwirklich vor, als ob ich im falschen Film bin. Wer Texte aus der Bibel hört, kann sich auch des Öfteren so vorkommen, als wäre man im falschen Film. So heißt es in einer Prophezeiung (Jesaja 11) für Gottes neue Welt, dass einmal Wolf und Lamm zusammen wohnen, ein Löwe Stroh frisst und ein Kind seine Hand in das Loch einer Natter streckt. Und nichts passiert. Kein Fressen, kein Tod, und kein Schmerz existieren mehr.

Unvorstellbar, ja undenkbar sind solche Szenen, weil die Wirklichkeit eine andere geworden ist. Vom Frieden spricht niemand mehr, weil er selbstverständlich geworden ist. Anders als im Paradies, wo die Möglichkeit bestand, sich gegen den Frieden mit Gott und damit für den Tod zu entscheiden, wird in Gottes Ewigkeit dieser Friede mit Gott, den Menschen und Geschöpfen nicht mehr gefährdet sein, weil dann der Friedefürst Jesus regiert.

Ich bin davon überzeugt, dass mit Jesu Kommen in unserer oft so traurige Wirklichkeit eine Veränderung begonnen hat. Streckte nicht er seine Hand zur Versöhnung selbst dem Verräter entgegen? War er es nicht, der selbst für die bat, die ihn beleidigten und ans Kreuz schlugen? Im Glauben an ihn darf auch ich erste Schritte in einer anderen Wirklichkeit gehen. Darf ich aus dankbarem Herzen Gott gegenüber anderen Menschen verzeihen und nicht zurückschlagen, wo mir Unrecht widerfährt. Erfüllt im Herzen kann ich anderen Gutes tun, sie so verblüffen, wie ich das Tankerlebnis in Bad Gastein wohl nie vergessen werde.

Lars Reinhardt ist Pfarrer in Tambach-Dietharz