Er war ein gerissener Stratege, ein Staatsmann, mit allen Wassern gewaschen. Harald Blauzahn, König der Wikinger, führte sein Reich vor etwa 1000 Jahren zum Christentum. Gott allein weiß, warum, und ob er wirklich einen blauen Zahn hatte oder nur so hieß. Er band sein Land in eine gemeinsame Europäische Geschichte ein.

Vielleicht war das der Grund, warum man den technischen Standard zur Verbindung von Smartphones mit anderen Geräten nach ihm benannte. Die Bluetooth-Verbindung ist heute kaum noch wegzudenken.

Auch Christus koppelte die Menschen wieder mit Gott. Er ermutigte Menschen mit seinen Geschichten und Anekdoten zu Gott zurück zu finden und sprach unentwegt von Umkehr.

Damit meinte er, der Mensch solle sich nicht zu sehr auf seine selbsterrichteten Sicherheiten verlassen, sondern zum Ursprung zurückkehren, Gott vertrauen und auf das schauen, was ihm geschenkt wird. In Jesu Fokus steht das menschliche Lebensglück – er nennt es Reich Gottes. In diesem Reich ist der Mensch glücklich, weil er sich des großen Geschenkes seiner Liebe, seiner Freiheit, seines geschenkten Lebens bewusst wird.

Nachrangig sind dabei materielle Dinge. Sie taugen vor allem, um sie zu verschenken und damit Gutes zu tun. In allem spricht er von Dankbarkeit. Unser Dank als Ausdruck unseres Glückes ist die Verbindung zu Gott und zu unserem Leben in seiner ganzen Fülle. Grund genug, das Danken zu üben.

Erntedank ist eine gute Gelegenheit. Denn auch heute, im Zeitalter der Maschinen, kommt das tägliche Brot (ob flüssig oder fest) vom Korn, braucht es Regen, Sonne und ein mildes Klima. Die Milch kommt noch immer von der Kuh (jedenfalls die Kuhmilch), und auch Fleisch und Eier fallen nicht vom Himmel ins Regal.

Wie sehr wir Menschen das Danken verlernen, ist wahrscheinlich nur der Maßstab unseres Unglücks. Unser zivilisiertes Unglück aber ist der Maßstab unserer Trennung von Gott oder sagen wir: von uns selbst.

Danken verbindet uns mit Gott, denn es lässt uns finden, wonach wir so oft vergebens suchen: unser Glück. Wer Danke sagen kann, ist wieder gekoppelt.

Denn Danken ist doch Bluetooth für die Seele.

Matthias Müller ist Pfarrer des Evangelischen Kirchspiels Mühlberg.