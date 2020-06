Hansjürgen Dehne ist Pfarrer in Siebleben des evangelischen Kirchenkreises in Gotha.

„Worte töten, Worte heilen“

Mich bewegt eine Aussage von Heinrich Böll: „Wer die Sprache liebt, weiß, dass sie das menschlichste am Menschen ist und dass sie darum auch der schrecklichste Ausdruck seiner Unmenschlichkeit werden kann: Worte töten, Worte heilen.“

Worte sind demnach mehr als Schall und Rauch. Sie können mächtig sein und andere ohnmächtig werden lassen. Ein vorverurteilendes Wort ist schmerzhaft. Es kann Streit hervorrufen, Freundschaften und Beziehungen zerstören. Worten töten… Und…

Ein Wort im richtigen Moment gefunden und ausgesprochen, kann trösten und ermutigen. Ein gutes Wort baut Vertrauen auf, stiftet und stärkt Gemeinschaft. Achtsame Worte können uns in Beziehung zur Welt und zu den Menschen bringen, die zu uns gehören... Worte heilen.

Gut und schön. Aber was sind denn nun gute, heilende Worte? Welche Erfahrungen machen Sie mit Sprache in Ihren Gesprächen, vor allem in Konfliktsituationen?

Haben Sie gerne ein offenes Ohr für Argumente, die Sie wegen Ihrer Erfahrung nicht nachvollziehen können? Wie kann ich ins Gespräch mit Menschen kommen, deren Ansichten und Meinungen mir fremd sind?

Bei meiner Antwortsuche sind mir Worte aus unterschiedlichen Zeiten begegnet. Im Kolosserbrief Kapitel 4 Vers 6 lese ich: „Eure Rede sei stets verbindlich, aber mit der nötigen Prise Salz. Dann wisst ihr auch, wie ihr jedem die angemessene Antwort geben könnt.“

Der Liedermacher Pascal Gentner sagt:

„Natürlich hast Du recht

Du hast ein Top-Gedächtnis – die Lösung parat

den heißen Tipp – den guten Rat

doch nicht alle hören auf Dich?

Hab recht – oder sei glücklich

beides geht nicht

hab recht – oder sei glücklich

das liegt doch auf der Hand

das sieht ein Blinder gleich knallt’s an der Wand

warum glaubt denn keiner und Deiner

Erfahrung

das ist doch offensichtlich

hab recht – oder sei glücklich

beides geht nicht

hab recht – oder sei glücklich

alles braucht seine Zeit seine Zeit die Du nicht hast

jeder Depp hat seine Wirklichkeit wie sehr du das hasst

denn objektiv gesehen zumindest aus

Deiner Sicht

hast du recht recht recht recht recht recht recht recht hab recht

es strengt so tierisch an

Du kannst Dich nicht entspannen

es nagt an dir, wenn Du etwas nicht

verstehst

jemand ins Messer laufen siehst

Du willst dich nur vor Fehlern schützen

unnötiges Leid verkürzen

Du willst zum Wohlergehen Deiner

Lieben beitragen

Du magst Kontakt wenn andere nach

Deiner Meinung fragen

hab recht – oder sei glücklich

beides geht nicht

hab recht – oder sei glücklich, sei glücklich

versuch’s es ist gar nicht so schwer“

Und – wie finden Sie diese Worte? Ich wünsche Ihnen ein friedliches Wochenende.