Wortspiele in der Margarethenkirche Gotha

Gotha. Pfarrer Christian Müller beleuchtet Bibel humoristisch

Dreimal im Jahr findet in der Margarethenkirche ein Wort-Spiel-Gottesdienst statt, der immer unter einem besonderen Thema steht. Am kommenden Sonntag, 17. September, 17 Uhr wird die Bibel von Pfarrer Christian Müller einmal von einer anderen Seite beleuchtet. „Selten so gelacht – der Humor in der Bibel“, so der Titel seiner Predigt. Die Bibel erscheint oft als wenig humorvolles Buch. Aber es gibt auch andere Seiten. Er macht sich auf die Suche nach den humorvollen Stellen und geht den Fragen nach, ob Jesus Humor hatte. Und wie es bei uns heute aussieht? Hat man als Christ nichts zu lachen oder gerade einen Grund dazu? Lassen Sie sich überraschen!