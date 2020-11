Kreis Gotha. Laut RKI wurden zwölf Personen am Wochenende gemeldet, die mit dem Coronavirus infiziert sind.

Zahl der Infizierten im Kreis Gotha steigt wieder an

Der Inzidenzwert ist im Landkreis Gotha auf 29,6 angestiegen. So gab das Robert-Koch-Institut bekannt, dass die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am vergangenen Wochenende auf 556 gestiegen ist. Das sind zwölf Personen mehr als am Freitag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog