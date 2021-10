Zaun in Goldbach umgefahren und anschließend geflüchtet

Goldbach/ Georgenthal. Die Polizei stellte später fest, warum sich der Fahrer vom Unfallort entfernt hatte. Diese und weitere Meldungen der Polizei

Sonntagabend gegen 19.30 Uhr kam ein 62-jähriger Kia-Fahrer beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun. Er war in Goldbach (Landkreis Gotha) auf der Sonneborner Straße unterwegs und wollte in die Goldbergstraße biegen, als es zum Unfall kam, heißt es in einer Polizeimeldung.

Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Die Polizei stellte den Verursacher wenig später und musste auch feststellen, warum er vom Unfallort geflüchtet war: Der Fahrer war erheblich alkoholisiert und hatte keinen Führerschein. Nach der Blutentnahme erwarteten ihn nun mehrere Anzeigen.

Zusammenstoß mit zwei Verletzten

Montagmorgen gegen 6 Uhr stießen auf der Bundesstraße 88 in Georgenthal (Landkreis Gotha) zwei Autos zusammen. Eine 46-Jährige war in Richtung Tambach-Dietharz unterwegs und stieß mit ihrem Volkswagen gegen den Nissan einer 52-Järhigen. Dabei wurden beide Fahrerinnen verletzt und mussten ins Krankenhaus.

Der Nissan war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen fünfstelligen Euro-Betrag.

