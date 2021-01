Zehn Jahre Kultourstadt Gotha

Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Erfurt, übergibt die Ehrenurkunde zum zehnjährigen Bestehen an Kultourstadt-Geschäftsführer Christoph Gösel.

In den Wirren der Pandemie soll ein Meilenstein der Kultourstadt Gotha GmbH nicht untergehen. Zum zehnjährigen Bestehen übergab Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, eine Ehrenurkunde an Kultourstadt-Geschäftsführer Christoph Gösel. Seit 2011 besteht das Unternehmen in der heutigen Form, dessen Chef Gösel seit rund sechs Jahren ist.

„In den letzten Jahren haben wir so manch tolle Entwicklung vorgelegt. So haben wir in den letzten fünf Jahren beispielsweise unseren Umsatz fast verdoppelt und viele bemerkenswerte Aktivitäten und Veranstaltungen wie das Schlosshof-Open-Air entwickelt. Trotz allem oder gerade deswegen leiden natürlich auch wir unter den Auswirkungen der Pandemie“, sagt Christoph Gösel.

„2020 war ein Desaster, das knapp zwei Drittel unseres Umsatzes einbrechen ließ.“ Umso mehr freue man sich, dass die Stadt Gotha zu ihrer Tochter stehe und finanzielle Verpflichtungen eingehe, mit denen weiterhin für eine abwechslungsreiche Kulturwelt in Gotha gesorgt werden könne. red