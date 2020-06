Ein zehnjähriges Mädchen wurde in Gotha schwer verletzt (Symbolfoto).

Zehnjähriges Mädchen bei Unfall in Gotha schwer verletzt

Eine zehnjährige Fußgängerin ist am Freitag um 13.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bendastraße in Gotha verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilt, wurde das Mädchen bei dem Versuch, auf Höhe einer Bushaltestelle die Fahrbahn zu überqueren, vom Auto einer 32-Jährigen seitlich erfasst.

Das Kind kam daraufhin zu Fall. Es wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

