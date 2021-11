Zeit für Neuanfang

Hansjürgen Dehne ist Pfarrer in Siebleben der Evangelischen Kirchengemeinde Gotha

Wort zum Sonntag: Pfarrer Hansjürgen Dehne über Trost und Hoffnung im trüben Monat November

November. Die Bäume werden kahl und die Tage kürzer und düster. Alle Jahr wieder schlägt der Monat November leise und nachdenkliche Töne an. Manche sagen: der November ist der schrecklichste Monat des Jahres: nass, kalt und traurig.

Volkstrauertag: Kränze und Kerzen werden an Kriegerdenkmalen abgelegt. Meine Gedanken werden an diesem Tag um Geschichten von Krieg und Gewalt kreisen, die ich aus Familienerzählungen kenne.

Ewigkeitssonntag. Gestecke und Kerzen werden zu Gräbern lieber Menschen gebracht. Zeit der Erinnerung und der Auseinandersetzung mit Tod und Sterben. Für mich mit einem Psalmwort, das mich alle Jahre wieder November bewegt.

Je älter ich werde, treibt es mich umso mehr um: „Gott, lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben – damit wir klug werden und es vernünftig gestalten.“ (Psalm 90,12)

Das Leben vernünftig gestalten. In dem Wissen, dass ich nicht weiß, wie viel Tage, Monate und Jahre auf dieser Welt mir Gott noch schenken wird.

Vernünftig leben. Und wie?

Carl Friedrich von Weizsäcker hat einmal gesagt: „Man kann in dieser Welt, wie sie ist, nur dann weiterleben, wenn man zutiefst glaubt, dass sie nicht so bleibt, sondern werden wird, wie sie sein soll.“ – Aber wie soll denn die Welt sein?

Gerecht. Natürlich. Doch, was kann, soll oder muss das heißen? Wie kommen wir zu einem gerechten Miteinander?

Und friedlich soll es zugehen. Mit dem Mut, auch mal den Kürzeren zu ziehen. Mit der Bereitschaft zum Zuhören. Und sich niemals an Unfrieden gewöhnen. Übrigens: Heute vor 20 Jahren wurde von den Vereinten Nationen der Internationale Tag für die Verhütung der Ausbeutung der Umwelt in Kriegen und bewaffneten Konflikten ins Leben gerufen.

Den Frieden lieben und leben. Ungerechtigkeiten nicht widerspruchslos hinnehmen, sondern sich stark machen für Schwache, Verfolgte, Rat-und Hilflose. Das ist ohne Zweifel ein sehr anspruchsvolles und zugleich schönes und hoffnungsvolles Programm.

Von dem französischen Christen und Philosophen Gabriel Marcel stammt der Satz: „Hoffnung ist eine schöne Erinnerung an die Zukunft.“

Unsere Hoffnung richtet sich darauf, was Gott verheißen hat. Und was verheißt er uns in diesen ersten Novembertagen?

„Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ (Matthäus 5,9) – Ich wünsche Ihnen einen friedvollen Tag!

