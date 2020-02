Zentraler Busbahnhof in Gotha soll Parkplatz werden

Am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) zwischen Mühlgrabenweg und Hoher Sand halten seit Donnerstag nur noch die Stadtbuslinien A bis F an einer Haltestelle, die am Westrand der Stahlkonstruktion zur Überdachung der Wartebänke an den Haltestellen liegt. Die „Fernziele“ im Landkreis sind auf den Anzeigetafeln alle rot durchkreuzt. Die Busse fahren jetzt am Hauptbahnhof ab.

Dies ist der zweite Schritt, den ZOB nicht mehr als Busbahnhof zu nutzen. Anfang Dezember waren dort unentgeltliche PKW-Parkplätze ausgewiesen worden, was zunächst den Busfahrern erschwerte, zu ihren Pausenplätzen zu fahren. Inzwischen wird eine Fläche am Hauptbahnhof genutzt. Ein zeitweiliger Ausweich wären die Parkplätze am Marstall. Ab Anfang März sollen auch die Stadtlinien den ZOB nicht mehr anfahren.

Mehr Parkplätze für die Innenstadt

Ziel der Veränderungen ist laut Nahverkehrsgesellschaft Gotha, Fahrgäste von außerhalb dem Stadtzentrum näher an die Umsteigemöglichkeiten von und zur Eisenbahn und Straßenbahn zu bringen. Außerdem sollen die Veränderungen Verzögerungen infolge von bevorstehendem Straßenbau innerhalb Gothas verringern. Sollte eines Tages die Stahlkonstruktion am ZOB abgerissen werden, könnte die Fläche 200 bis 300 Parkplätze bereithalten. Dies deutete Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) im Verlauf des Händlerfrühstücks vor wenigen Tagen unverbindlich an.

Etwa 25 Parkplätze mehr gibt es in der Mohrenstraße, weil die Autos schräg statt parallel zur Fahrbahn stehen. Foto: Peter Riecke

Schon im Vorfeld hatte die Stadt das Parken an der Mohrenstraße neu geordnet. Statt parallel stehen die Fahrzeuge jetzt schräg zur Fahrbahn. So seien etwa 25 zusätzliche Stellplätze entstanden, sagte Tiefbauamtsleiter Denis Steger. Sie sollen verloren gegangene Stellplätze in der Innenstadt teilweise ersetzen.

Anwohner hatten vergangene Woche zur Bürgerversammlung Gotha-Ost darauf hingewiesen, dass damit die Straßenreinigung nicht mehr wie bisher möglich sei. Schon zuvor sei das Fegen zwischen den parkenden Wagen nur per Hand möglich gewesen. Eine derartige Parkordnung sei zudem an viel befahrenen Straßen wie dieser gefährlich, eher für Nebenstraßen angebracht. Seit etwa zehn Wochen gebe es die neue Stellordnung. Unfälle seien nicht bekannt, so Steger.

Zillmann wies darauf hin, dass die Stadt an einem Parkraumkonzept arbeitet, auch um neue Stellflächen für die wachsende Bevölkerung in der Innenstadt zu bekommen. „Wir versuchen jede Möglichkeit zu finden, wo wir Parken innenstadtnah ermöglichen können.“

Mit der Verlagerung der Endhaltestelle an den Hauptbahnhof rückt der desolate Zustand des Bahnhofsgebäudes wieder in den Fokus. Im Dezember habe es dazu ein erneutes Gespräch mit dessen privatem Eigentümer gegeben, berichtete Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) jetzt dem Stadtrat auf eine Anfrage der AfD-Fraktion.

Bahnhofseigentümer lehnt Verkauf ab

Im September habe die Stadt beim Land einen Förderantrag zur interdisziplinären Gesamtstudie „Hauptbahnhof Gotha und Umfeldaktivierung“ gestellt. Noch im ersten Quartal soll es eine Entscheidungen geben. Die Umsetzung werde etwa eineinhalb Jahre dauern. Der Antrag umfasse Planungs- und keine Bauleistungen zur Neugestaltung des Bahnhofsquartiers inklusive Gebäude, Parkplätzen, Stellflächen für Fahrräder, Carsharing.

Die Planung sei mit 80.000 Euro veranschlagt (Förderung: 80 Prozent), das Geld im Haushaltsplan eingestellt. Die Umsetzung solle anteilig durch Eigentümer, Deutsche Bahn und Stadt erfolgen.

Die Bahn sehe keine Möglichkeiten zur Rückabwicklung des Kaufvertrages. Der private Bahnhofseigentümer lehne einen Verkauf komplett ab, berichtete Kreuch.