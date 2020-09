Bei einem Wendemanöver in der Gartenstraße in Nauendorf hat am Dienstagabend ein unbekannter Lkw-Fahrer einen geparkten VW beschädigt. Laut Angaben der Polizei war das Auto ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt worden.

Der Lkw sei nach dem Unfall von der Unfallstelle geflohen. Die Polizei Gotha sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum unbekannten Lkw-Fahrer machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 03621-781124 mitgeteilt werden.

