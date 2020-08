Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeugen zu Massenschlägerei gesucht - 20-Jähriger mit verbotenem Einhandmesser unterwegs

Schlägerei mit mehreren Beteiligten - Zeugen gesucht

Zu einer Massenschlägerei unter etwa 50 Personen soll es laut Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 01:37 Uhr auf dem Coburger Platz gekommen sein. Die zur Unterbindung eingesetzten Streifenwagenbesatzungen konnten jedoch am genannten Tatort und auch im Umfeld keine Beteiligten antreffen, so dass weder Täter noch Opfer ermittelt werden konnten.

Zeugen, welche Hinweise zu beteiligten Personen und dem Tatgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer: 0182872/2020.

Mit Einhandmesser unterwegs

Ein verbotenes Einhandmesser konnten Polizeibeamte der Gothaer Dienststelle während einer Personenkontrolle bei einem 20-jährigen Mann am frühen Samstagmorgen in der Großen Fahnenstraße feststellen. Das Messer wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt, berichtet die Polizei.

Verkehrsunfallflucht

Ein Ford Focus wurde von seinem Halter in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Dr.-Hans-Loch-Straße geparkt. Als der Halter am Samstagmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er Beschädigungen an dem Auto, welche auf einen Verkehrsunfall schließen ließen. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Auch zu dieem Sachverhalt sucht die Polizei Zeugen. Bezugsnummer: 0182990/2020

Abgetretener Seitenspiegel

Ein Seitenspiegel eines Suzuki wurde laut Polizei in der Nacht von Freitag zu Samstag von einem noch unbekannten Täter abgetreten. Der Pkw war in der Rohrbachstraße abgeparkt. Die Schadenshöhe betrug ca. 200 Euro. Zeugenhinweise, welche zur Ermittlung des Täters führen können, nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Die Bezugsnummer lautet: 0182948/2020

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen