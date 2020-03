Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zirkusprojekt der Hansen-Grundschule Gotha gestoppt

Zu der Zeit, als am späten Freitagnachmittag eigentlich die zweite Vorstellung der Hansen-Grundschüler in der Manege des Projektzirkus Probst beginnen sollte, startete der Abbau des Zeltes. Auf dem Stadthallenplatz griffen einige Väter, Mütter und Kinder gemeinsam mit den Mitarbeitern zu, um die Planen zusammenzurollen, unter denen die 180 Mädchen und Jungen aus der Gothaer Grundschule seit Montag fleißig für ihre Auftritte geprobt und am Donnerstagnachmittag auch noch im Scheinwerferlicht vor Publikum standen. Sie zeigten, was sie zum Beispiel als Akrobaten, Clowns, Trapezkünstler, Seiltänzer oder Dompteur von Hühnern alles gelernt haben.

Immerhin in einer Vorstellung konnten die Kinder der Hansenschule zeigen, was sie beim Zirkusprojekt gelernt haben, wie einen Balanceakt auf dem Drahtseil. Die beiden weiteren Aufführungen wurden aus Infektionsschutzgründen abgesagt. Foto: Anja Kürbis

Doch als am Freitagmorgen klar wurde, dass das Thüringer Kultusministerium den Schulen Veranstaltungen jeglicher Art verbot, um der Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 keinen Vorschub zu leisten, wurde auch in der Hansen-Grundschule klar, dass all die Eltern und Großeltern, die erst Karten für die Vorstellungen am Freitag und Samstag hatten, auf dieses Erlebnis würden verzichten müssen. Nico Kleinert-Friedemann, der Vorsitzende des Schulfördervereins, hat Verständnis für diese Entscheidung – wie die anderen Eltern auch angesichts der schwierigen Situation. „Immerhin konnten die Kinder noch proben und eine Vorstellung zeigen, mehr war nicht drin.“ Alle vier Jahre möchte die Hansen-Grundschule dieses Zirkus-Projekt ermöglichen, damit jedes Kind in seiner Grundschulzeit einmal dieses Erlebnis hat. „Dabei wachsen etliche Mädchen und Jungen über sich hinaus. Das Lernen am anderen Ort ist wirklich etwas Gutes. Interessant war auch zu sehen, wie konzentriert die Kinder auf die Anweisungen der Zirkusleute geachtet und sie befolgt haben und wie gut die Zusammenarbeit des Zirkusteams mit den Lehrern und Erziehern geklappt hat“, sagt Anja Kürbis, die Elternsprecherin der Schule. Sie hat die einzige Vorstellung gesehen und davon sehr viele Fotos gemacht. „Die werden wir auf die Internetseite der Schule stellen, damit diejenigen, die nicht zuschauen konnten, wenigstens einen Eindruck bekommen.“ Leider sei auch die Filmaufnahme, aus der eine DVD produziert werden sollte, erst für eine der abgesagten Veranstaltungen vorgesehen gewesen. Eltern helfen beim Zeltabbau am späten Freitagnachmittag, als eigentlich Vorstellung sein sollte. Foto: Lutz Ebhardt Dass dieses Zirkusprojekt überhaupt möglich wurde, dafür hat im vergangenen Jahr ein Spendenlauf gesorgt, der extra zu diesem Zweck veranstaltet wurde. „Der war so erfolgreich, dass die Teilnahmekosten für alle Kinder damit abgedeckt werden konnten“, freut es Nico Kleinert-Friedemann. Zudem habe sich der Förderverein um Organisatorisches wie die Platzmiete, den Wasser- und Stromanschluss und die Müllentsorgung gekümmert. Auch für den Auf- und Abbau des Zirkuszeltes standen Eltern als Helfer bereit. Die Feuerwehr Gotha unterstützte das Projekt mit einem großen Extra-Zelt, das als Umkleidekabine benötigt wurde. Und die Altschützengesellschaft Gotha bot trotz Großbaustelle im eigenen Objekt ebenfalls Möglichkeiten zum Umziehen. Für den Projektzirkus Probst ist das vorzeitige Ende in Gotha nicht ohne, verliert er doch die Eintrittsgelder für die abgesagten Vorstellungen sowie den Verkaufserlös von kleinen Leckereien wie Zuckerwatte. Und wie es weiter geht, ist auch völlig unklar angesichts der Schulschließungen im ganzen Land. „Eigentlich haben wir einen vollen Terminkalender. Wir wären jetzt in Sachsen gebucht, doch alles ist gestoppt. Wir fahren nun erst einmal nach Hause und machen wohl bis Ostern eine Pause“, sagt Vali Petrache, einer der Zirkus-Mitarbeiter. Das sei zwar traurig, aber verständlich, „denn die Gesundheit ist das Wichtigste“.