Victoria Augener über verwirrte Tiere in Corona-Zeiten

Zoos leer, Häuser voll

Den Affen ist langweilig. Im Zoo ist nichts los, jetzt, wo die Menschen in ihren Häusern bleiben sollen. Für Unterhaltung waren die Zweibeiner immer gut. Sie haben sich die Nasen an der Scheibe platt gedrückt, wild gestikuliert und sich verrenkt bei unzähligen Versuchen, das beste Foto zu machen. Wer belustigt hier eigentlich wen? Besuch im Zoo ist für die Tiere wie Kino, doch die Vorstellungen sind nun erstmal gestrichen. Das lässt viele Arten ratlos zurück, wie ihre Pfleger berichten. Sie kommen immer wieder zum Gehegerand, laufen rastlos auf und ab und verstehen die Welt nicht mehr.

So geht es auch den Tieren daheim. „Was macht der Zweibeiner den ganzen Tag hier?", mag sich so manches Vieh denken. Es faucht und kratzt, weil der Mensch ihm pausenlos auf die Pelle rückt. Oder es entwickelt Verlustängste, wie die treue Seele, die den Bewohnern meines Hauses nun auf Schritt und Tritt folgt. Große Augen und ein mitleidiges Fiepen macht der 60-Kilogramm-Rüde, wenn sich jemand erhebt. Ein ums andere Mal scheint er zu glauben: Das war's, jetzt geht sie für immer. Das Ende des Hausarrests ist noch nicht in Sicht ist. Da bleibt viel Zeit, sich um den sensiblen Schlapps zu kümmern.

Als erstes wird ihm ein neues Kissen genäht -- aus altem Gardinenstoff aber, denn Textilhändler haben nach wie vor geschlossen.