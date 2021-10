Zu den Stätten der Reformation in Gotha

Gotha. Erlebnisrundgang findet am 31. Oktober statt.

Die Kultourstadt Gotha weist auf einen Erlebnisrundgang zum Thema „Reformation hautnah“ hin. Er findet am Reformationstag am Sonntag, dem 31. Oktober, statt. Treffpunkt für den eineinhalbstündigen Rundgang ist um 11 Uhr an der Gothaer Tourist-Information am unteren Hauptmarkt. „Die Teilnehmer reisen mit der Gästeführerin in das 16. Jahrhundert und lauschen auf ihrem Weg durch die Gothaer Kirchen und zu authentischen Wirkstätten den Geschichten zur Reformation sowie über Luther und seine Zeitgenossen“, kündigt Maja Neumann, Pressesprecherin der Kultourstadt, an.

Karten gibt es für acht Euro für Erwachsene und für vier Euro für Kinder bis 16 Jahre in der Tourist-Information Gotha. Sie hat Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.