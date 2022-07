Zu Gast in Uelleben und Sundhausen

Gotha. Anfragen für Einwohnerversammlungen können bereits gestellt werden.

Die nächsten Einwohnerversammlungen finden in Gotha im Ortsteil Uelleben am Dienstag, dem 30. August, 18 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus und im Ortsteil Sundhausen am Donnerstag, dem 1. September, 18 Uhr, in der Turnhalle der Grundschule „Erich Kästner“ statt. Das kündigt die Stadtverwaltung an. Zunächst wird Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) über Stadtangelegenheiten, insbesondere den Ortsteil betreffend, informieren. Anschließend werden Anfragen beantwortet. Einwohner des jeweiligen Ortsteils können Anfragen bis spätestens Freitag, den 12. August, schriftlich bei der Stadtverwaltung Gotha, Abt. 012, Hauptmarkt 1, Rathaus, 99867 Gotha, per E-Mail an g.roth@gotha.de oder per Fax an 03621/ 222-409 einreichen.