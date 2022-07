Zucker als Freude und Fluch

Professor Werner Schunk über die süße Verführung.

Am Anfang meines Medizinstudiums war Zucker für mich eine Freude – und ein beglückender Energiespender in der Nachkriegszeit. Der Hunger auf Süßes wurde durch den Thüringer Obstkuchen und auch durch Pudding gestillt. Dem lockenden Duft aus der Heimat konnte ich nicht widerstehen.

Und dabei war die Vielfalt der Zuckervariationen mit dem heutigen, überreichen Angebot nicht ansatzweise zu vergleichen. Deshalb gibt es ja die vielen Zuckerkranken, Diabetiker, denen ich als Arzt begegnet bin und noch begegne.

So gut, wie der Zucker als Energiequelle für mein Studentengehirn war, so kritisch muss ich ihn heute sehen. Wie immer liegt in der Dosis das Gift. Ich muss mich ziemlich streng und immer wieder fragen: Wie viel Zucker braucht mein Körper, damit er optimal funktionieren kann?

Der Diabetes Typ 2 ist in der westlichen Welt massiv auf dem Vormarsch. Während der Typ 1, meist angeboren, die jungen Menschen betrifft, ist der Typ 2 eine Erkrankung der erwachsenen und vor allem älteren Menschen. Die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse reicht nicht mehr aus oder das Organ ist schlichtweg überfordert. Eine hohe Zucker-(Glukose)-Zufuhr über die Nahrung kann nicht mehr entsprechend reguliert werden. Es kommt zu einer ständigen Blutzuckererhöhung (Hyperglykämie).

Der Nüchtern-Grenzwert nach acht Stunden ohne Kalorienzufuhr sollte bei 100 mg/100 ml oder 5,6 mmol/l liegen – und nicht zu weit darüber. Allerdings kann auch eine Unterzuckerung, das sind dann 60 mg/100 ml oder weniger als 3,3 mmol/l, zum Problem werden.

Meist liegen die Werte im zu hohen Bereich. Durch viel Bewegung, die aber oft fehlt, wird Blutzucker abgebaut. Betroffene merken den erhöhten Blutzuckerspiegel häufig erst, wenn auffällig großer Durst, Müdigkeit oder Juckreiz auftreten.