Zufluss ins Boilstädter Wasser zeitweilig gestoppt

Am Zufluss zu einem Regenrückhaltebecken nahe der Rudloffstraße tritt nach Angaben des in der Nähe wohnenden Lesers Christoph Kowallik seit Sonnabend, 23. November, eine milchige Flüssigkeit aus einem Entwässerungskanal für Teile des Gewerbegebietes Gotha-Süd aus und verunreinigt ein dort künstlich angelegtes Regenrückhaltebecken. Nach Kenntnis des Bewohners hat es eine ähnliche Gewässerverunreinigung bereits im Frühjahr 2019 gegeben.

Am Dienstag rückte der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAG) mit Technik an. Eine auf einem Anhänger montierte große Pumpe wurde an das obere der beiden Regenrückhaltebecken gebracht und der Durchfluss zum unteren Becken gesperrt.

Rico Scharf an der Haspel des Hochdruckspülgerätes. Foto: Peter Riecke

Das verunreinigte Wasser fließt nicht mehr in das Boilstädter Wasser nahe der Siedlung Mittelhausen, wird abgepumpt und in der Kläranlage am Heutalsweg gereinigt. Laut Jörg Stahl vom WAG führte ein Unfall in einer Firma im Gewerbegebiet zum Problem. Es habe sich nicht um dieselbe Firma wie im Frühjahr gehandelt. Eingesetzt wurde ein Hochdruck-Spülgerät auf Lastkraftwagen, um den Kanal selbst zu reinigen. Zusätzlich beauftragte der WAG die Tank- und Umwelt-GmbH Thüringen aus Eisenach. Die Stoffe seien wasserschädlich. Die Laborauswertung steht noch aus.