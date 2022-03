„Zukunftsplan Hoffnung“ beim Weltgebetstag in Gotha

Gotha. Gothaer begehen Weltgebetstag am 4. Februar als Präsenzgottesdienst. Im Anschluss gibt es kulinarische Aufmerksamkeiten auf den Weg.

Am Freitag, 4. März, begehen Kirchgemeinden den Weltgebetstag. „Dieses Jahr wagen wir wieder einen Präsenzgottesdienst“, kündigt Antje Naumann vom Gothaer Vorbereitungskreis an. Gastgebende Länder sind in diesem Jahr England, Wales und Nordirland. Das Motto lautet: „Zukunftsplan Hoffnung“. Dieses Motto bekomme eine vollkommen neue Bedeutung angesichts der jüngsten Ereignisse in der Ukraine, sagt Antje Naumann mit Blick auf den dort ausgebrochenen Krieg.

Das handbemalte Seidentuch mit dem Weltgebetstagmotiv 2022. Foto: Antje Naumann

Nachdem der Weltgebetstag 2020 – das ausrichtende Land war Simbabwe – die letzte Veranstaltung war, die vorm Corona-Lockdown noch relativ unbekümmert gefeiert werden konnte, gab es den Weltgebetstag aus Gotha vergangenes Jahr nur im Online-Format. Um beim Präsenzgottesdienst am Freitag das Ansteckungsrisiko zu minimieren, hat der Vorbereitungskreis entschieden, die Feierstunde wieder in der Margarethenkirche abzuhalten, weil das Kirchenschiff größer ist als der Gemeindesaal von St. Bonifatius, beschreibt Antje Naumann die Beweggründe. So sei es möglich, dass auch bei vielen Besuchern Abstandsregeln einzuhalten. Wie für alle Gottesdienste gilt die 3G-Regel.

Leider werde es in diesem Jahr kein Beisammensein im Anschluss an den Gottesdienst geben, bedauert Antje Naumann. Auf kulinarische Genüsse aus dem Gastgeberland müssten die Besucher aber nicht verzichten. „Giveaways“, kleine Aufmerksamkeiten, könne jeder etwas mit nach Hause nehmen.

Musikalisch wird der Gottesdienst begleitet von Lydia Kuhr (Orgel und E-Piano), Jochen Franz (Gitarre), Robert Franz (Schlagzeug), Luise Auerbach (Harfe) und Gabriele Reichstein (Flöte). Der Weltgebetstag beginnt um 19 Uhr in der Margarethenkirche, wo es zunächst eine Einstimmung mit Liedern und Bildern geben wird, der eigentliche Gottesdienst beginnt um 19.30 Uhr.

Vor Seebergens Kirche erwartet am Freitag zum Weltgebetstag Besucher eine musikalische Überraschung; Beginn: 19 Uhr. Danach wird zu einer Andacht in die Kirche eingeladen.