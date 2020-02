Dieses Foto vom 7. Rosenmontagsumzug in Hochheim zeigt: Es gab eine Zeit vor dem Klimawandel. Schneeketten werden bei der 17. Auflage in diesem Jahr garantiert nicht benötigt.

Hochheim. Ein kleines Dorf im Landkreis Gotha hält an närrischer Tradition fest.

Zum 17. Mal Rosenmontagsumzug in Hochheim

Das Dorf Hochheim gehört zwar nicht zu den großen Kommunen im Landkreis. Was aber die Rosenmontagszüge betrifft, gewisslich zu den beständigen. Bereits zum 17. Rosenmontagsumzug laden die Hochheimer Narren am kommenden Montag, 24. Februar, auch Gäste aus der Region ein, um mit ihnen gemeinsam den Höhepunkt der närrischen Zeit zu feiern.

Ab 16.30 Uhr treffen sie sich vor der Kirche, 17 Uhr setzt sich der Umzug in Bewegung. Dieser endet dann nur scheinbar an der Schulküche. Denn dort wird traditionsgemäß weiter gefeiert, wobei es weder an Speis und Trank fehlt, wie Ortsteilbürgermeister Rolf Janson (parteilos) unterstrich. Hochheim ist ein Ortsteil der Gemeinde Nessetal im Nordosten des Landkreises Gotha.