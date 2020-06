Zum dritten Male Top-Innovator

Seit 1993 vergibt die Agentur Compamedia aus Überlingen das „Top 100 Siegel“ für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die Ohrdrufer Mako GmbH & Co KG ist bereits das dritte Mal dabei. Am 19. Juni sollte das Siegel im Rahmen einer Fernsehschau mit Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar übergeben werden. Doch bedingt durch Corona musste die mit vielen Gästen im Studio vorgesehene Veranstaltung abgesagt werden. Über das Siegel freuen sich Mako-Gründer und Geschäftsführer Matthias Kokel und seine Mitarbeiter dennoch sehr. Kokel ist Zimmerermeister und hat erlebt, wie aufwendig Schalungen zu fertigen sind. Sie bilden normalerweise eine Form oft um Stahlbewehrungen herum. In die hölzernen Schalungen wird dann Beton gegossen und später wird das Holz wieder entfernt. Mako stellt Schalungen her, die im Bauwerk verbleiben. Doch bei dieser grundlegenden Innovation blieb es nicht. Inzwischen verwendet Mako wärmedämmende Beschichtungen, die die Eigenschaften der dann dauerhaft zum Bauwerk gehörenden Schalungen noch einmal verbessern. Das Siegel wird jeweils maximal je 100 Mal an Firmen in den Größengruppen bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter vergeben.