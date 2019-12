Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Glauben gehört auch der Zweifel

Wie herrlich ist es, wenn alles wie am Schnürchen läuft. So hätten wir es am liebsten. Leider machen wir immer wieder die Erfahrung, dass es anders kommt als gedacht. Wir schauen auf das Jahr 2019 zurück. Mir fallen viele Erlebnisse und Entscheidungen ein, die mir gut getan haben. Da ist meine Familie, die hinter mir steht und mir Kraft gibt. Da ist mein Glaube an Gott. Wie oft durfte ich schon daraus Kraft schöpfen, besonders in schwierigen Lebensphasen.

Und da sind die Freundschaften, die mir gut tun, weil die Freundinnen und Freunde ehrlich sind und wir uns austauschen können über das, was uns bewegt. Da ist meine Arbeit als Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt in Gräfentonna. Es ist eine wichtige und sinnvolle Aufgabe, die Gefangenen dort zu begleiten.

Das Jahr 2019 liegt hinter uns. Das neue Jahr 2020 hat gerade begonnen! Mal sehen, was es uns bringen wird. Es wird spannend. 2020 gehen wir mit einem Spruch aus dem Markusevangelium durch das neue Jahr: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ Spannend wird es – das neue Jahr.

So empfinden es auch so manche Gefangenen. Sie sind mit ihren Gedanken und Sorgen oft bei den Kindern, Frauen und Angehörigen und hoffen, dass alles gut geht mit ihnen. Sie verstehen den Vater und können sich gut in seine Gedanken hineinversetzen, um den es in diesem Abschnitt aus dem Markusevangelium geht. Er sorgt sich auch um seinen kranken Sohn und sagt: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!

Mir ist dieser Vater auch sehr sympathisch. Ich vertraue Gott. Mein Glaube trägt mich und gibt mir Kraft. Und genauso erinnere ich mich an eine Lebensphase, in der ich sehr gezweifelt habe. Ich habe mich gefragt: Was hat Gott mit mir vor? Warum bürdet er mir dieses Schwere auf? Und dann durfte ich die Erfahrung machen, dass er mir einen neuen Weg aufgezeigt hat, auf dem ich gut gehen darf. Er hat mir sogar gezeigt, dass dieser neue Weg viel sinnvoller ist als der alte.

Zu unserem Glauben gehört auch der Zweifel. Ich darf mit Gott reden und mit ihm hadern. Ich darf Gott sagen, was ich denke und fühle. Es tut gut, mit Gott im Gespräch zu sein. Das wünsche ich uns allen, wenn wir durch dieses neue Jahr 2020 gehen. Mögen wir durch unseren Glauben bestärkt werden. Und mögen uns unsere Zweifel zuweilen neue Türen öffnen.

Ein gesegnetes und gutes neues Jahr!

Pastorin Bettina Reinefeld-Wiegel ist Seelsorgerin in der Jugendvollzugsanstalt Tonna.