Zum zweiten Mal in der Arche

Gotha-Uelleben. Die Katze Jola sucht eine neue Familie, weil ihr bisheriges Frauchen in ein Pflegeheim musste.

Die junge Mieze Minka, vorgestellt in der vergangenen Folge unserer Serie, hat Interessenten gefunden. Das ist eine gute Nachricht für unsere Tierfreunde. Solch ein Glück wünscht sich auch die Katze Jola, deren Frauchen in ein Pflegeheim musste. Traurig sitzt Jola nun in der „Arche Noah“ und vermisst die Aufmerksamkeit, die sie noch vor Kurzem täglich bekam.

Jola stammt aus dem Tierheim „Arche Noah“ und ist nun schon zum zweiten Mal im Tierschutz. Damit das Uelleber Tierheim nur eine kleine Brücke ist, soll Mieze Jola so schnell wie möglich neue Katzenfreunde finden. Die Schöne wurde im Mai 2015 geboren und hat noch einige Katzenjahre vor sich, die sie sicher gern wieder in gewohnter Gemütlichkeit verbringen würde.

Anschmiegsam und menschenbezogen

Jola lebte bisher mit einem Kater zusammen in reiner Wohnungshaltung und ohne Freigang. Gern kann sie auch ohne Artgenossen leben, sagt Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. In der „Arche Noah“ wurde das damalige Katzenkind Jola mit einer Flasche aufgepäppelt und ist deshalb sehr menschenbezogen. Sie ist eine liebe, anschmiegsame Katze. Natürlich braucht sie Zeit, sich an ein neues Umfeld zu gewöhnen. Katzenfreunde wissen, dass es immer ein Weilchen dauert, bis das Eis bricht.

Vielleicht ist gerade bei einem Katzenfreund ein Herz offen, und Jola schaut bald wieder glücklicher ins Katzenleben.

Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiter im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon (03621) 755425.