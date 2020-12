Zusätzliche Wärme für empfindliche Bewohner des Gothaer Tierparks

Nach mehreren frostigen Nächten hat sich auf den Teichen im Gothaer Tierpark eine Eisschicht gebildet. Sie ist noch dünn. „Aber wir achten darauf, dass immer ein Wasserloch frei bleibt oder frei gemacht wird, damit unser Wassergeflügel trinken und schwimmen kann“, sagt Anett Engelhardt, die amtierende Leiterin des kleinen Zoos am Fuße des Seebergs.

Die Pelikane bleiben an kalten Tagen am Morgen ein wenig länger in ihrem Haus. Erst wenn die Sonne ihr Gehege erreicht hat, kommen sie ins Freie. Das nutzen die großen Vögel auch. „Ihr Haus steht ihnen dennoch offen. Durch eine Scheibe können Besucher die Tiere auch im Haus beobachten“, so Engelhardt. Nur wenn es sehr strengen Frost geben sollte, würde die Aufenthaltszeit im Freien stark eingeschränkt.

Fußbodenheizung für die Husarenaffen

Für die meisten Bewohner des Tierparks sei die kalte Jahreszeit ohnehin kein Problem. So spazieren Nandus, Pampashasen und Lamas auch bei Frost durchs Außengehege der Südamerika-Anlage und genießen die Sonne. „Wir halten vorrangig solche Tiere, die mit den Klimabedingungen hier klarkommen. Aber bei einigen gibt es im Winter zusätzliche Wärme. Die Affen sind ein wenig empfindlich“, sagt die Tierpark-Chefin.

Bei den Husarenaffen werde zum Beispiel im Winter die Fußbodenheizung angeschaltet. Außerdem sorge eine Rotlichtlampe für Wohlfühl-Temperaturen. Auch die Paviane würden sich bei Kälte lieber in ihrem warmen Haus aufhalten.

Die Gastherme zum Heizen von Vogel- und Nasenbärhäusern musste erneuert werden. Anett Engelhardt als Tierpark-Leiterin ist froh darüber, dass es schnell geklappt hat. Foto: Claudia Klinger

Geheizt werden zudem die Vogelhäuser und die Unterkunft für die Nasenbären – über eine gemeinsame Gas-Therme. „Die war uns leider ausgerechnet jetzt kaputt gegangen. Aber wir haben zum Glück schnell und unbürokratisch Ersatz bekommen“, freut es die Tierpark-Chefin.

Heizung kostenlos eingebaut

Denn Klempner Andreas Rössel aus Friedrichroda habe nicht nur günstig eine neue Therme besorgt, sondern sie auch kostenlos eingebaut. „Er ist extra noch am vergangenen Freitagnachmittag gekommen, weil es am Wochenende kalt werden sollte.“

Auch mit der seit Dienstag geltenden zweiten Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus kann der Tierpark Gotha für den Besucherverkehr geöffnet bleiben. „Darüber sind wir sehr froh, auch wenn die Tierhäuser nicht zugänglich sind“, sagt Anett Engelhardt. Es dürften maximal 500 Besucher gleichzeitig im Park sein, und auf den Mindestabstand von 1,5 Metern sei zu achten.

Der Weinspaziergang ist endgültig abgesagt

Der für den 7. November vorgesehene und auf den 12. Dezember verschobene Weinspaziergang im Tierpark wurde von der Kultourstadt Gotha GmbH, die den Tierpark betreibt, nun endgültig abgesagt. Zur Rückgabe der Karten sollen sich die Käufer bitte mit der Gothaer Tourist-Information in Verbindung setzen. Die Mitarbeiter sind von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr telefonisch unter 03621 / 510 450 sowie per Mail unter tourist-info@gotha-adelt.de erreichbar.

Der Tierpark Gotha hat täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 15.15 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier, für Kinder drei Euro, die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 14 Euro, für jedes weitere Kind einen Euro.